Зеленський: починаючи з березня із полону звільнено 1031 людину

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Ми пам’ятаємо про всіх, кого утримують у полоні в Росії і на окупованій території, і зробимо все, щоб повернути кожного й кожну. Наша команда, яка займається обмінами, працює постійно. Це Буданов, Єрмак, Усов, Лубінець та інші, хто допомагає. Загалом за час від березня вже звільнено з російського полону 1031 людину. Дякую всій команді за цей результат!", - розповів президент України володимир Зеленський.

Російська сторона у суботу, 29 жовтня 2022 року, оголосила про "призупинення" дії узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський агресор вирішив зірвати "зернову угоду" ще у вересні.

Починаючи зі суботи, 22 жовтня, українські сили ППО збили 40 іранських дронів-камікадзе.

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