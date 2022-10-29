Зеленський: починаючи з березня із полону звільнено 1031 людину
Президент України Володимир Зеленський розповів, що починаючи з березня із російського полону звільнено 1031 людину
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Ми пам’ятаємо про всіх, кого утримують у полоні в Росії і на окупованій території, і зробимо все, щоб повернути кожного й кожну. Наша команда, яка займається обмінами, працює постійно. Це Буданов, Єрмак, Усов, Лубінець та інші, хто допомагає. Загалом за час від березня вже звільнено з російського полону 1031 людину. Дякую всій команді за цей результат!", - розповів президент України володимир Зеленський.
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