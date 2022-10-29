ППО збила 40 іранських дронів-камікадзе за тиждень
Починаючи зі суботи, 22 жовтня, українські сили ППО збили 40 іранських дронів-камікадзе
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Протягом тижня – від суботи до суботи – збито понад 40 іранських ударних дронів, суттєву кількість російських ракет, шість ударних вертольотів окупантів, кілька їхніх літаків… Такий результат – це сотні врятованих життів українців, десятки збережених об’єктів критичної інфраструктури", - сказав президент України Володимир Зеленський.
Президент також відзначив роботу Одеської і Херсонської зенітно-ракетних бригад.
"І за поданням військового командування хочу сьогодні особливо відзначити Одеську та Херсонську зенітно-ракетні бригади Повітряних сил. Молодці, хлопці! Дякую й усім нашим захисникам неба, абсолютно всім – усім зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, які виконують зараз одне з найважливіших стратегічних завдань – рятують країну від повітряних ударів терористі", - йдеться у відео.
- Російська сторона у суботу, 29 жовтня 2022 року, оголосила про "призупинення" дії узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський агресор вирішила зірвати "зернову угоду" ще у вересні.
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