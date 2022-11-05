З полону повернулися 19 прикордонників
Україна повернула з полону 19 працівників державної прикордонної служби
Про це повідомили в телеграмі ДПСУ.
"Перші кроки наших сталевих Героїв на рідній землі. Вони беруть смартфони, які їм щойно видали, та починають дзвонити рідним. Ніхто не стримує сліз щастя…" - пише пресслужба ДПСУ.
Далі на українських захисників чекає медичне обстеження та реабілітація.
"Головне, що вони ЖИВІ та ВДОМА! Низький уклін Вам! Слава Воїнам!" - мовиться в повідомленні.
- Під час чергового обміну 3 листопада Україна повернула додому 107 українських військових, після початку повномасштабного вторгнення вдалося загалом обміняти 1138 бійців
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