З російського полону повернули трьох морських піхотинців

Про це на фейсбуці інформують ВМС України.

Зазначають, що звільненим піхотинцям уже була надана першочергова медична та психологічна допомога.

"Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг «Своїх не полишаємо» для нас не просто слова", - ідеться в повідомлені.

11 листопада з російського полону в Україну повернулося 45 українських воїнів.