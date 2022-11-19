З російського полону повернули трьох морських піхотинців
З ворожого полону визволили трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил України
Про це на фейсбуці інформують ВМС України.
Зазначають, що звільненим піхотинцям уже була надана першочергова медична та психологічна допомога.
"Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг «Своїх не полишаємо» для нас не просто слова", - ідеться в повідомлені.
11 листопада з російського полону в Україну повернулося 45 українських воїнів.
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