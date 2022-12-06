Символічний обмін. Україна повернула з полону 60 захисників

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед тих, хто повернувся додому, – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

"Героїв вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя.

А ми продовжуємо повертати оборонців Маріуполя – у сьогоднішньому "списку 60" їх 34, в тому числі 14 – з "Азовсталі". Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці", – зазначив Єрмак.

Під час чергового обміну полоненими 23 листопада додому повернулися 35 військових та 1 цивільний.

Представники України та РФ зустрілися в ОАЕ для обговорення обміну полоненими, який був умовою для транзиту російського газу українським трубопроводом.

5 грудня в Україну повернули 49 тіл загиблих воїнів.

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