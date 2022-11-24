Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

У повідомленні йдеться, що перемовини проходили за посередництва Арабських держав Перської затоки та не включали у себе участь ООН, не зважаючи на центральну роль організації у цих перемовинах.

За даними видання, представники країн зустрілися в Абу-Дабі 17 листопада, проте наразі не відомо, чим завершилися переговори.

Посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що йому не відомо, чи відбувалися перемовини в ОАЕ, проте обмін полонених є "обов'язковою умовою для транзиту російського аміаку".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив пропагандистським ЗМІ, що нічого не знає про переговори в ОАЕ.

Міністерство закордонних справ на запит Reuters про коментарі не відповіло.

17 листопада Зеленський заявив, що Україна може погодитись на експорт аміаку з РФ за умови обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

В ООН налаштовані оптимістично з приводу можливої угоди України та РФ про транзит аміаку.

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