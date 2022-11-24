Україна та Росія обговорили обмін полоненими, який був умовою для транзиту аміаку, - Reuters
Представники України та РФ зустрілися в ОАЕ для обговорення обміну полоненими, який був умовою для транзиту російського газу українським трубопроводом
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
У повідомленні йдеться, що перемовини проходили за посередництва Арабських держав Перської затоки та не включали у себе участь ООН, не зважаючи на центральну роль організації у цих перемовинах.
За даними видання, представники країн зустрілися в Абу-Дабі 17 листопада, проте наразі не відомо, чим завершилися переговори.
Посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що йому не відомо, чи відбувалися перемовини в ОАЕ, проте обмін полонених є "обов'язковою умовою для транзиту російського аміаку".
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив пропагандистським ЗМІ, що нічого не знає про переговори в ОАЕ.
Міністерство закордонних справ на запит Reuters про коментарі не відповіло.
- 17 листопада Зеленський заявив, що Україна може погодитись на експорт аміаку з РФ за умови обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".
- В ООН налаштовані оптимістично з приводу можливої угоди України та РФ про транзит аміаку.
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