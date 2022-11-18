В ООН оптимістичні з приводу можливої угоди України та РФ про транзит аміаку

Про це повідомляє Reuters.

"Є елементи цієї угоди (щодо аміаку), які мають бути укладені між двома країнами. У нас є підстави вважати, що є інтерес до того, щоб це сталося. Ми оптимістичні в тому, що це обговорюється і що це може статися ", - сказала генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребека Грінспан.

Україна може погодитися на транзит російського аміаку, на якому наполягає РФ, лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

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