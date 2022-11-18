В ООН оптимістичні з приводу можливої угоди України та РФ про транзит аміаку
Росія та Україна можуть домовитися про умови відновлення експорту російського аміаку трубопроводом до Чорного моря
Про це повідомляє Reuters.
"Є елементи цієї угоди (щодо аміаку), які мають бути укладені між двома країнами. У нас є підстави вважати, що є інтерес до того, щоб це сталося. Ми оптимістичні в тому, що це обговорюється і що це може статися ", - сказала генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребека Грінспан.
- Україна може погодитися на транзит російського аміаку, на якому наполягає РФ, лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".
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