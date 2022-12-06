До України повернули тіла 49 загиблих військових
6 грудня в Україну повернули 49 тіл полеглих захисників
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
"Зараз спільно з силовими структурами робимо все можливе, щоби повернути якомога більше тіл. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників гідно попрощатися з ними – справа честі!" – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
У пресслужбі зазначили, що від моменту призначення Уповноваженому вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за Україну.
- Через повномасштабну російську збройну агресію в Україні 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.
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