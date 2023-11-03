Малюська заявив, що російські військовополонені працюють краще, ніж звичайні в'язні

Про це він сказав в інтерв’ю Українському радіо.

За словами Малюськи, Міністерство юстиції запустило пілотний проєкт щодо працевлаштування в’язнів на шахтах. Сформовано загін із трохи більше як десятка осіб. Їхні зарплати спрямовані на компенсацію збитків, завданих державі або потерпілим унаслідок вчинення злочину. Разом із тим праця ув'язнених - справа добровільна, а більшість із них працювати не бажає, зазначив міністр.

Водночас усі російські військовополонені, які не дістали поранень і не проходять лікування, працюють у таборі для військовополонених, зазначив міністр. При цьому він назвав їх досить дисциплінованими.

"Ніхто не байдикує, всі працюють. Це не складна праця — плетіння меблів із лози, склеювання різноманітних матеріалів. Тобто це проста фізична праця, водночас вони зайняті. А з точки зору ставлення до праці й дисципліни, безумовно, з ними працювати простіше, ніж зі звичайними в'язнями, які вчинили злочин. Тож там дисципліна на вищому рівні й, відповідно, ефективність праці краща", - сказав Малюська.