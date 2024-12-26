Захід допустив фатальну помилку щодо Росії, - дипломат Огризко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На початку 90-х років минулого століття на Заході дуже повірили в те, що Росія зможе колись приєднатись до демократичної частини людства. Це було фатальною помилкою, яка тривала аж до 24 лютого 2022 року. Лише після цей міф почав вивітрюватись з голів західних керівників. На превеликий жаль це вивітрювання йде дуже повільно. Втім, все ж процес триває. Мені здається, що все те, що відбувалось у 2024 році, сприяло тому, щоб цей процес вивітрювання хибних поглядів про Росію йшов набагато швидше. Це не завжди вдавалось. Не всі це хочуть розуміти, не всім це економічно вигідно, не всі країни є незалежними від Москви й т.д.", - пояснив Огризко.

За словами дипломата, є партнери України, які через власне упередження та забобони не надають Києву ту допомогу, яка б змусила РФ відступити від кордонів і не завдавати ударів по цивільному населенню.

"Сьогодні занадто багато факторів, які впливають на позицію тих чи інших країн щодо Росії. Тому, на жаль, швидкого результату й відповідно перемоги ми не мали. Часто дуже складно пробивати стіну з упереджень. Це титанічна робота, яка складається з багатьох факторів. І чи могли б ми мати швидкий результат у цій війні мені невідомо. До прикладу взяти Німеччину, яка надає Україні просто колосальну допомогу. Втім, невже в Берліні не можуть переступити через якісь забобони й власні страхи та надати Україні ту зброю, яка дасть можливість знищувати військові цілі на території РФ, яку загрожують нам. І це лише один приклад", - додав він.