Очільник ВООЗ із командою потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
У четвер, 26 грудня, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус разом зі своєю командою потрапив під обстріл аеропорту в єменській столиці Сані
Про це він повідомив у соцмережі X.
"Близько двох годин тому, коли ми збиралися сісти на літак із Сани, аеропорт зазнав авіабомбардування. Один із членів екіпажу нашого літака отримав поранення", - зазначив Гебрейесус.
За його словами, відомо про щонайменше двох загиблих в аеропорту. Пошкоджено диспетчерську вежу, зал вильоту – всього за кілька метрів від того місця, де перебувала команда ВООЗ – і злітно-посадкову смугу.
"Нам потрібно буде почекати, поки пошкодження аеропорту не будуть усунені, перш ніж ми зможемо вилетіти. Ми з колегами з ООН та ВООЗ перебуваємо в безпеці. Висловлюємо щирі співчуття родинам, чиї близькі загинули під час атаки", - додав очільник ВООЗ.
- У понеділок, 16 грудня, американські військові завдали авіаудару по ключовому об'єкту командування й управління хуситів на території Ємену.
- 14 листопада повідомлялось, що американські військові завдали низки авіаударів по військових складах хуситів у Ємені, де вони зберігали сучасне озброєння.
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