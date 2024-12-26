Очільник ВООЗ із командою потрапив під обстріл аеропорту в Ємені

Про це він повідомив у соцмережі X.

"Близько двох годин тому, коли ми збиралися сісти на літак із Сани, аеропорт зазнав авіабомбардування. Один із членів екіпажу нашого літака отримав поранення", - зазначив Гебрейесус.

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.



As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024

За його словами, відомо про щонайменше двох загиблих в аеропорту. Пошкоджено диспетчерську вежу, зал вильоту – всього за кілька метрів від того місця, де перебувала команда ВООЗ – і злітно-посадкову смугу.

"Нам потрібно буде почекати, поки пошкодження аеропорту не будуть усунені, перш ніж ми зможемо вилетіти. Ми з колегами з ООН та ВООЗ перебуваємо в безпеці. Висловлюємо щирі співчуття родинам, чиї близькі загинули під час атаки", - додав очільник ВООЗ.