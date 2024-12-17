Військові США здійснили авіаудар по командному центру хуситів у Ємені

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

"16 грудня за місцевим часом у Ємені сили Центрального командування США здійснили точковий авіаудар по ключовому командному та контрольному об'єкту, що належить хуситам, підтримуваним Іраном, на території, контрольованій хуситами, в місті Сана, Ємен", - йдеться у дописі.

Зазначається, що об'єкт був центром координації операцій хуситів, таких як напади на військові кораблі ВМС США і торгові судна в південній частині Червоного моря і Аденській затоці.