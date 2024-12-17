Військові США здійснили авіаудар по командному центру хуситів у Ємені
У понеділок, 16 грудня, американські військові завдали авіаудару по ключовому об'єкту командування й управління хуситів на території Ємену
Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.
"16 грудня за місцевим часом у Ємені сили Центрального командування США здійснили точковий авіаудар по ключовому командному та контрольному об'єкту, що належить хуситам, підтримуваним Іраном, на території, контрольованій хуситами, в місті Сана, Ємен", - йдеться у дописі.
Зазначається, що об'єкт був центром координації операцій хуситів, таких як напади на військові кораблі ВМС США і торгові судна в південній частині Червоного моря і Аденській затоці.
- 14 листопада повідомлялось, що американські військові завдали низки авіаударів по військових складах хуситів у Ємені, де вони зберігали сучасне озброєння.
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