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Військові США вдарили по сучасному озброєнню хуситів у Ємені

Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
06:20
Світ хусити

Американські військові завдали низки авіаударів по військових складах хуситів у Ємені, де вони зберігали сучасне озброєння

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Про це повідомляє Центральне командування США.

Зазначається, що в операції були задіяні засоби Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США, зокрема винищувач F-35C.

"Цілеспрямована операція була проведена у відповідь на неодноразові незаконні напади хуситів на міжнародне комерційне судноплавство, а також на американські, коаліційні й торгові судна у Червоному морі, Баб-ель-Мандебській та Аденській затоці. Це також мало на меті послабити загрозу хуситів для регіональних партнерів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, есмінці разом із літаками ВПС США та ВМС США успішно знищили низку озброєнь, запущених хуситами, під час переходу через протоку Баб-ель-Мандеб.

Також були успішно виявлені та знищені вісім безпілотних авіаційних комплексів односторонньої дії, п'ять протикорабельних балістичних ракет і чотири протикорабельні крилаті ракети, які хусити націлювали на торгівельні кораблі та їхні екіпажі.

  • 17 жовтня повідомлялось, що американські бомбардувальники B-2 Spirit завдали ударів по підземних об'єктах зберігання зброї хуситів у Ємені
Теги:
Новини
Близький Схід
Ємен
США
Військові новини
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