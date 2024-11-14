Військові США вдарили по сучасному озброєнню хуситів у Ємені

Про це повідомляє Центральне командування США.

Зазначається, що в операції були задіяні засоби Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США, зокрема винищувач F-35C.

"Цілеспрямована операція була проведена у відповідь на неодноразові незаконні напади хуситів на міжнародне комерційне судноплавство, а також на американські, коаліційні й торгові судна у Червоному морі, Баб-ель-Мандебській та Аденській затоці. Це також мало на меті послабити загрозу хуситів для регіональних партнерів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, есмінці разом із літаками ВПС США та ВМС США успішно знищили низку озброєнь, запущених хуситами, під час переходу через протоку Баб-ель-Мандеб.

Також були успішно виявлені та знищені вісім безпілотних авіаційних комплексів односторонньої дії, п'ять протикорабельних балістичних ракет і чотири протикорабельні крилаті ракети, які хусити націлювали на торгівельні кораблі та їхні екіпажі.