Бомбардувальники США вдарили по підземних складах зброї хуситів

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, удари були завданні з бомбардувальників B-2 по п’яти підземних об’єктах хуситів.

"Це була унікальна демонстрація здатності Сполучених Штатів націлюватися на об’єкти, які наші супротивники прагнуть залишити недосяжними, незалежно від того, наскільки глибоко вони закопані під землею, загартовані чи укріплені", - заявив Остін.

Натомість Центральне командування США написало, що бункери містили ракети, компоненти зброї та інші боєприпаси, які використовуються для націлювання на військові та цивільні судна у регіоні.

29 вересня Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по портовій інфраструктурі та електростанції хуситів в Ємені.



