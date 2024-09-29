ЦАХАЛ вдарив по підконтрольному хуситам порту та електростанції в Ємені
У неділю, 29 вересня, Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по портовій інфраструктурі та електростанції хуситів в Ємені
Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), участь в операції взяли десятки літаків, включаючи винищувачі, літаки-заправники та розвідники.
Цілями стали портові об'єкти та електростанції в Ходейді та Рас-Ісі на заході країни, розташовані приблизно за 1800 кілометрів від Ізраїлю.
ЦАХАЛ стверджує, що ці об'єкти використовуються хуситами для імпорту іранської зброї та військових матеріалів, у тому числі нафти.
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"ЦАХАЛ атакував електростанції та порт, які використовуються для імпорту нафти. Через об'єкти інфраструктури й порти режим Хуті переправляє в регіон іранську зброю, а також товари військового призначення, в тому числі нафту", - йдеться у повідомленні.
Удари, згідно із заявою військового командування, стали відповіддю на серію балістичних ракетних обстрілів Ізраїлю з боку хуситів, зокрема три атаки, що відбулися у вересні.
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Вдень у суботу, 20 липня 2024 року, по єменському порту Ходейда було завдано повітряних ударів. Зруйновано величезний паливний об'єкт.
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