ЦАХАЛ вдарив по підконтрольному хуситам порту та електростанції в Ємені

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), участь в операції взяли десятки літаків, включаючи винищувачі, літаки-заправники та розвідники.

Цілями стали портові об'єкти та електростанції в Ходейді та Рас-Ісі на заході країни, розташовані приблизно за 1800 кілометрів від Ізраїлю.

ЦАХАЛ стверджує, що ці об'єкти використовуються хуситами для імпорту іранської зброї та військових матеріалів, у тому числі нафти.

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"ЦАХАЛ атакував електростанції та порт, які використовуються для імпорту нафти. Через об'єкти інфраструктури й порти режим Хуті переправляє в регіон іранську зброю, а також товари військового призначення, в тому числі нафту", - йдеться у повідомленні.

Удари, згідно із заявою військового командування, стали відповіддю на серію балістичних ракетних обстрілів Ізраїлю з боку хуситів, зокрема три атаки, що відбулися у вересні.