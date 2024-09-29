Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ЦАХАЛ вдарив по підконтрольному хуситам порту та електростанції в Ємені

ЦАХАЛ вдарив по підконтрольному хуситам порту та електростанції в Ємені

Марія Науменко
29 вересня, 2024 неділя
19:06
Світ Хусити

У неділю, 29 вересня, Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по портовій інфраструктурі та електростанції хуситів в Ємені

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), участь в операції взяли десятки літаків, включаючи винищувачі, літаки-заправники та розвідники.

Цілями стали портові об'єкти та електростанції в Ходейді та Рас-Ісі на заході країни, розташовані приблизно за 1800 кілометрів від Ізраїлю.

ЦАХАЛ стверджує, що ці об'єкти використовуються хуситами для імпорту іранської зброї та військових матеріалів, у тому числі нафти. 

Читайте також: Хто такі єменські хусити та звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю

"ЦАХАЛ атакував електростанції та порт, які використовуються для імпорту нафти. Через об'єкти інфраструктури й порти режим Хуті переправляє в регіон іранську зброю, а також товари військового призначення, в тому числі нафту", - йдеться у повідомленні.

Удари, згідно із заявою військового командування, стали відповіддю на серію балістичних ракетних обстрілів Ізраїлю з боку хуситів, зокрема три атаки, що відбулися у вересні.

  • Вдень у суботу, 20 липня 2024 року, по єменському порту Ходейда було завдано повітряних ударів. Зруйновано величезний паливний об'єкт.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ємен
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Роман Безсмертний
Автор Ірена Моляр
28 вересня, 2024 субота
У цьому пакеті є відповідь на питання щодо високоточної далекобійної зброї: Безсмертний про оборонну допомогу США на $7,9 млрд
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Автор Віталій Бесараб
28 вересня, 2024 субота
У Трампа було велике бажання принизити Зеленського, - Портников
зсу артилерія
Автор Тетяна Нижник
27 вересня, 2024 п'ятниця
ЗСУ готові до операції у Вугледарі, рішення командування може бути неочікуваним для ворога, - генерал Маломуж 
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.76
    Продаж 46.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
29 вересня
19:55
Ексклюзив
ЗСУ
Яка різниця між СЗЧ та дезертирством: пояснення військового адвоката Леонтьєва
19:55
Оновлено
"Карпати" - "Полісся" 1:3 (28.09.2024)
"Оболонь" перемогла "Інгулець", "Рух" та "Колос" зіграли в нічию. Розклад і результати 8-го туру УПЛ
19:20
Володимир Зеленський
"Я думаю, що він повинен боятися використовувати ядерну зброю": Зеленський про ядерні погрози Путіна
18:09
кордон Норвегія - росія
Уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією
18:01
OPINION
Вибори в США. Хто донатить кандидатам?
17:55
Луганський історик Володимир Семистяга
Пішов з життя історик з Луганська, співорганізатор підпілля Володимир Семистяга
17:51
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 68 боєзіткнень: окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках
17:34
Оновлено
Пожежа у Росії через атаку дронів
Генштаб: на знищеному арсеналі "Котлубань" у Волгоградській області РФ знаходилися іранські ракети
17:20
Оновлено
Хасан Насралла
ЦАХАЛ заявив, що разом з лідером "Хезболли" Насраллою ліквідував й інших високопосадовців угруповання
17:14
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Вдалося перехопити порядок денний": політолог Саакян про те, як Трамп несвідомо привернув увагу до України
17:07
Наслідки атаки по залізничному вокзалу на Сумщині
Окупанти атакували FPV-дронами залізничний вокзал у Хуторі-Михайлівському на Сумщині: є поранені
16:59
Наслідки влучання безпілотника по багатоповерхівці у Курську
У Курську безпілотник з вибухівкою влетів у п'ятиповерхівку
16:15
Кирило Буданов
Варіант відставки Буданова існує, - NV
16:09
повінь у Непалі
Через повінь у Непалі загинули понад 120 людей
16:05
OPINION
Бюджет-2025 вбиває культурні інституції так само, як російські ракети
15:53
Оновлено
Київ
Росіяни атакують Херсон та область з БПЛА й артилерії: скидають вибухівку на маршрутки з пасажирами, поранено 9 людей
15:52
Данія
Данія та Україна домовилися про закупівлю зброї в українських виробників на понад 361 млн євро
15:39
екранізація книг
Літературна премія "Смолоскип-2024" для молодих авторів оголосила лавреатів
15:06
Українська стрічка "Ти – Космос" здобула перші міжнародні нагороди на кінофестивалі у Страсбурзі
15:01
"Є найбільшою втратою боєприпасів за час війни": британська розвідка проаналізувала удари України по Тихорецьку і Торопцю
14:52
Ілон Маск
Суд у Бразилії призначив новий штраф на понад $5 млн для відновлення роботи соцмережі Х Ілона Маска у країні
14:31
На Одещині ліквідували канал переправлення чоловіків-водіїв за кордон за системою "Шлях"
14:26
трамп путін
Кремль хоче, аби Трамп "скасував" закони України про мову та РПЦ
14:20
Філіппіни, ВМС
Філіппіни, Австралія, Японія, США й Нова Зеландія провели спільні навчання у Філіппінському морі
14:11
Ессен пожежа
У німецькому Ессені сирієць влаштував серію підпалів: постраждали 30 людей
14:07
Ексклюзив
У Києві відбувся щорічний Марш пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру
14:00
OPINION
блог Ігор Семиволос
Війна на Близькому Сході. Іран чекає гарантій від Росії
13:54
Хасиди
В Умані очікують прибуття 30 тисяч хасидів
13:48
Оновлено
Наслідки удару по Запоріжжю 29 вересня
Росіяни зранку масовано атакували КАБами Запоріжжя: є постраждалі, серед них двоє дітей
13:25
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Росія готова "помирити" Грузію з Абхазією та Південною Осетією
13:25
Єгор Чернєв
"Після виборів - досить ймовірно": у Раді оцінили, коли США можуть надати дозвіл щодо ударів їхньою зброєю вглиб РФ
13:03
російська армія, мобілізація
З початку року 7 тис. жителів окупованих територій підписали контракт з армією РФ
12:46
Дрейк Хогестін
Зірка серіалу "Дні нашого життя" Дрейк Хогестін помер у віці 70 років після боротьби з раком
12:30
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
За тиждень армія РФ ударила по Україні майже 900 авіабомбами, більш ніж 300 "шахедами" і понад 40 ракетами, - Зеленський
12:13
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Відбувається щось серйозне й Україна зробила свій хід": публіцист Панич про ініціативу Байдена скликати засідання "Рамштайну" на рівні лідерів держав
12:06
Австрія
В Австрії обирають парламент: до влади може прийти новий Орбан
12:01
OPINION
Словацький плацдарм російського наступу
11:19
Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Венс розкритикував Зеленського після його зустрічі з Трампом
11:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Війська РФ вночі вдарили безпілотниками по Одещині: є руйнування
10:35
КНДР
У КНДР заявили, що надання Україні військової допомоги - це велика помилка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV