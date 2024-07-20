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У відповідь на атаку дрона по Тель-Авіву ізраїльські F-35 розбомбили НПЗ у Ємені, - ЗМІ

20 липня, 2024 субота
19:22
Світ

Вдень у суботу, 20 липня 2024 року, по єменському порту Ходейда було завдано повітряних ударів. Зруйновано величезний паливний об'єкт

Зміст

Саудівський телеканал Al-Hadath каже, що мова про НПЗ.

За даними каналу, йдеться про наліт ізраїльських ВПС, зокрема літаків F-35, як відплатну акцію за смертоносний удар безпілотником по місту Тель-Авів.

Ще один саудівський телевізійний канал Al Arabia та катарський мовник Al Jazeera кажуть про серію повітряних ударів.

Офіційних коментарів Ізраїля з цього приводу поки що немає.

Хусити вперше запустили бойовий дрон по території Ізраїлю

У ніч на 19 липня неподалік посольства США у Тель-Авіві пролунав вибух.

Загинув чоловік 50 років, на ім'я Євген Фердер. Чотири особи дістали легкі уламкові поранення. 

Відповідальність за скоєний напад узяли на себе єменські хусити.

Представник збройних сил єменських хуситів Яхья Сарія заявив, що організація "Ансар Алла" здійснила атаку з застосуванням БПЛА на Тель-Авів. Йдеться про першу успішну атаку хуситів на Тель-Авів.

Сарія пообіцяв наступні удари по цілях "на території окупованої Палестини".

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ємен
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