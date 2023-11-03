Хто такі єменські хусити і звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю

Україну й Ємен відділяє майже 4 тис. км. Попри те, що Ємен територіально велика країна (більша за Іспанію, але менша за Україну), для українців це країна-загадка, про яку ми у більшості чули лише на уроках географії або в новинах через затяжну громадянську війну в цій державі на краю Аравійського півострова.

Еспресо розповість читачам, хто такі єменські хусити, чому в Ємені досі триває громадянська війна і як це може вплинути на ситуацію довкола сектора Гази.

Про що у статті:

Перманентна громадянська війна в Ємені;

Хто такі хусити і чому їх називають "цуциками Ірану";

Яка далекобійна зброя є в Хусі;

Чи здатні єменські хусити загострити ситуацію в секторі Гази.

Перманентна громадянська війна в Ємені

Фото: mappr.co

Ємен має довгу і складну історію, яка повна протиріч. Ця держава вже багато років у десятці найбільш нестабільніших країн у світі.

Якщо коротко говорити, то основними чинниками, які призвели до цього, стали три відправні точки: перша – розкол між сунітською та шиїтською гілками ісламу, який чи не першим сильно проявився в Ємені і мав багатовікові наслідки для поділу суспільства на багато різних племен та фракцій; друга – захоплення Ємену Османською та Британською імперіями, що згодом спричинило формування Північного і Південного Ємену; третя – ресурси, а саме цінні поклади нафти і стратегічне розміщення щодо контролю входу/виходу кораблів з Червоного моря в Аденську затоку. Ці фактори у більшій чи меншій мірі запустили механізми, які у ХХ столітті призвели до гострої політичної кризи та затяжних громадських воєн, що продовжилися і в ХХІ ст. після Арабської весни.

Говорячи мовою фактів:

У 1962 році виникла Єменська Народна демократична Республіка (Північ), а вже у 1967 - Народна Республіка Південного Ємену;

У 70-х та 80-х роках минулого століття точилася громадянська війна між двома Єменами, яка завершилася, як не дивно, з розпадом СРСР, що також мав свої впливи в регіоні. У 1990 році дві країни формально об’єдналися, але антиурядові повстання не припинялися;

У 2004, 2011-2012 – великі сутички між єменськими шиїтами і центральним урядом (сунітами). Шиїти вважають, що в них не достатньо влади у порівнянні з сунітами;

У 2014 розпочався Хуситський переворот, який призвів до затяжної громадської війни між хуситами і урядом, що й досі триває.

Хто такі хусити і чому їх називають "цуциками Ірану"

Фото: Arab News

Хусити (або ще їх кличуть Хусі чи Ансар Аллах) – воєнізована структура шиїтів-зейдитів (одне з відгалужень шиїтів), яке вже близько 30 років діє на території Ємену. Група названа на честь її засновника і колишнього керівника Хусейна аль-Хуси, якого вбили єменські армійці ще у вересні 2004 року.

Хусити діють на території північного Ємену, на кордоні з Саудівською Аравією, з якою також воюють, оскільки ті ще раніше захопили частину єменської території, є союзниками США та виступають за офіційний уряд Ємену.

Що ж хочуть Хусі? Вони прагнуть відновити теократичну державу (як це є в Ірані), яка діяла і в Ємені до 1962 року. Для цього вони використовують всі можливі методи, зокрема і терористичні. За підтримки військ Саудівської Аравії Ємен неодноразово придушував виступи хуситів, однак з подіями 2015 року коаліційні війська (також долучилися ще вісім арабських країн) не змогли справитися. Хоча станом на 2019 рік і було завдано понад 20 тис. авіаударів по хуситах. Через це загинуло близько ста тисяч цивільних. До того ж, тривала й морська блокада. Тому в ООН назвали ситуацію в Ємені – найгіршою гуманітарною катастрофою на Землі, бо мільйони людей стали страждати від голоду і змушені були залишити свої домівки. В ООН також засудили інтервенцію саудитів, яких крім офіційної допомоги урядовим силам єменських сунітів (у Саудівській Аравії також більшість населення суніти), з прагматичної точки зору цікавить захист нафтових інтересів в регіоні, чому активно перешкоджають хусити.

Тож, хусити змогли захопити столицю країни (і досі її втримують) та декілька ключових портів (згодом урядовим військам разом з коаліційними вдалося їх відбити). Ситуацію в Ємені також загострюють й інші радикальні терористичні угрупування, які діють на території країни. Мова йде про Аль-Каїду та ІДІЛ, які сформували цілі регіони зі своїх прихильників в Ємені.

Крім народної підтримки з боку шиїтів (що складають 30-40% населення країни), хусити мають військову і фінансову підтримку від Ірану (теж шиїти, які захищають "православних" братів, як це полюбляє робити РФ стосовно "свого" населення). Тому в цій ситуації вони нагадують угрупування Хезболла, яке діє на території Лівану і також сформувало "державу в державі". Тож не дивно, що у хуситів такі ж вороги – Ізраїль та США, і такі ж союзники – ХАМАС, Хезболла, Іран, Росія.

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Чому Ірану вигідно "підгодовувати" Хусі? Тому що вони намагаються сформувати на Близькому Сході широку коаліцію довкола себе, щоб протистояти "імперіалістам", "сіоністам" і всім "демонам Заходу", як люблять говорити в Ірані. Але насправді їхній інтерес в Ємені простий – контроль над нафтовими ресурсами та стратегічним положенням країни щодо кораблів, які рухаються Суецьким каналом. Таким чином це б збільшило їхній геополітичний вплив.

Яка далекобійна зброя є в Хусі

Фото: скрін з відео

31 жовтня єменські хусити заявили, що запустили "велику кількість" балістичних ракет і безпілотників у бік Ізраїлю, щоб таким чином захистити палестинців від вторгнення ізраїльтян в сектор Гази. Та виникає питання, звідки у бідної країни, де триває затяжна громадянська війна, взялися ракети, що летять на 1,5-2 тис. км, які розділяють дві країни? Відповідь проста – звісно це "подарунки" Ірану, які єменці переназвали на свій лад (як це зробили росіяни стосовно "шахедів", написавши на них "Герань-2").

Тож що є в арсеналі Хусі, що може долетіти до Ізраїлю? Військовий портал Defense Express проаналізував відео військового параду єменських хуситів, що мав місце у вересні в столиці країни.

На відео видно сотні одиниць різної сучасної зброї, а саме велика кількість далекобійних ракет, дронів, а також тисячі військових (в цілому чисельність армії Хусі оцінюють в 100 тис. людей).

Однак серед представленого озброєння лише одна балістична ракета здатна досягти Ізраїлю – Ghadr-F (або Toufan), саме їх хусити запустили по Ізраїлю 31 жовтня. Це балістична ракета, яка має дальність у 2000 км та вагу бойової частини у 750-800 кг.

Далі йде менша балістична ракета, версія іранської Rezvan, яка має дальність у 1400 км. Також ракета Khaybar Shekan може летіти на таку ж відстань. Крім цього на відео видно ракети Zolfaqar, що летять на 700 км.

Окрім балістичних ракет в арсеналі Хусі також є крилаті ракети лінійки Quds, які скоріш за все є версіями іранських Soumar. Наприклад, версії Quds-3 та Quds-4 можуть летіти у 2000 км, що дозволяє здійснювати запуски по Ізраїлю. Ще один зразок, який, зокрема, сумновідомий в Україні, але також є у хуситів – Shahed-136. Іран каже, що їхня дальність в 2500 км, але експерти сумніваються у цьому. Та все ж теоретично ними також єменці можуть бити по ізраїльтянам.

Виходить, що єменські хусити дійсно можуть вести дистанційну війну з Ізраїлем, навіть не посилаючи до них солдат. Але треба враховувати, що їхні ракети будуть пролітати над Саудівською Аравією, яка воює з єменськими хуситами, тому може також збивати їх, якщо вважатиме, що ті становлять загрозу їх безпеці.

Чи здатні єменські хусити загострити ситуацію в секторі Гази

Фото: jpost.com

Удар 31 жовтня був не першим зі сторони Ємену в сторону Ізраїлю. Ще 19 жовтня американські військові заявили, що один із їхніх есмінців у Червоному морі перехопив крилаті ракети й безпілотники, запущені в бік Ізраїлю бойовиками-хуситами. Також днем раніше на сили США в Іраку була атака двох БПЛА, можливо, також з Ємену.

Треба розуміти, що Ізраїль від моменту створення змушений захищати свою державу і воювати з низкою арабських країн. Тому вони розбудували потужний "залізний купол", щоб перехоплювати часті загрози з повітря. 31 жовтня ізраїльтяни вперше застосували свою систему протиповітряної оборони Arrow для успішного перехоплення ракет Хусі, випущених з району Червоного моря.

Відповідно, балістичні ракети хуситів можуть становити загрозу для Ізраїлю, та, імовірно, в майбутньому будуть ще завдавати клопоту ізраїльтянам. Однак ці ракети мають спершу подолати майже 1,5-2 тис. км, за які їх можуть збити чи то американські сили в регіоні, чи то саудити, чи, зрештою, самі ізраїльтяни, маючи вдосталь часу та технологій на виявлення й знищення ворожих цілей.

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Інша справа, якщо єменські хусити б спробували провести наземну операцію проти Ізраїлю. Але для цього їм потрібно якось доставити бійців на територію Ізраїлю. Непомітно зробити це б точно не вийшло, тому можливі хіба терористичні удари спецслужб Хусі. До того ж, як показує ситуація з Хезболлою, яка територіально межує з північчю Ізраїлю, то вони не поспішають проводити наземних операцій, обмежившись також лише ударами з повітря.

В Ізраїлі поки не уточнювали, чи готові завдавати якихось ударів у відповідь по Ємену. Речник ЦАХАЛ (армії Ізраїлю) контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військові зосереджені на секторі Газа і не відволікатимуться на Ємен, бо це "не варто уваги".

"У регіоні є багато акторів, які діють як довірені особи Ірану, наприклад, хусити, які намагаються кинути нам виклик і відволікти від війни в Газі. Ми залишаємося зосередженими. Ми зосереджені на війні в Газі. Ми будемо знати, коли захищатися, якщо це буде потрібно", - наголосив речник ЦАХАЛ.

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Тож в Ізраїлі розуміють, що Хусі, як і Хезболла, можуть лише відволікати ЦАХАЛ від їхньої основної операції, яка вже декілька тижнів триває в секторі Гази. До того ж активні дії єменських хуситів можуть спровокувати Саудівську Аравію до нової інтервенції в Ємен. Всі саудівські сили вже приведені у підвищену бойову готовність. Та чи вигідно це Хусі? З одного боку, так, бо вони хочуть повністю захопити владу в Ємені, і саме коаліція на чолі з саудитами не дає їм цього зробити, але з іншого боку – в разі програшу вони втратять велику владу, яку здобули за ці роки і до якої вже звикли їхні військові еліти.