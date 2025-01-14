У РФ "суд" виніс вироки сімом українським військовополоненим, які брали участь у Курській операції
Другий Західний окружний військовий суд Росії ухвалив вирок стосовно українських військовополонених, яких звинувачують за участь у Курській операції
Про це повідомляє Генеральна прокуратура Росії.
Зазначається, що під незаконний вирок РФ потрапили Анатолій Волошин, Володимир Аршулик, Сергій Караєв, Олександр Дойчук, Зіновій Сігерич, Андріан Кульбаб та Олег Вовк. Їх визнали винними у "вчиненні теракту групою осіб за попередньою змовою, що спричинила настання тяжких наслідків".
У Росії стверджують, що українські військовополонені нібито "неодноразово відкривали вогонь на ураження по російських військовослужбовцях і по мирних громадянах, забороняли пересуватися і користуватися телефонним зв'язком, перешкоджали їхній евакуації".
Окупанти засудили українських захисників до позбавлення волі на строки від 15 до 16 років із відбуванням перших трьох років у в'язниці, решти - у виправній колонії суворого режиму.
- За перші шість місяців 2024 року російські гарнізонні військові суди винесли вироки 6088 військовим у кримінальних справах. Це рекорд як мінімум з 2011 року.
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