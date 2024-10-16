З початку року російські суди засудили понад 6 тис. військових, що є рекордом мінімум з 2011 року, - ліберальне росЗМІ

Про це повідомляє ліберальне росЗМІ "Вёрстка" з посиланням на дані судового департаменту при верховному суді РФ.

"Це рекордний показник за півріччя за весь час спостережень як мінімум з 2011 року. Порівняно з першою половиною 2023 року він виріс більш ніж удвічі – за перші шість місяців минулого року в рамках кримінальних справ гарнізонні суди озвучили вироки 2726 військовим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулорічний показник був рекордним за останні 11 років – більше військових засудили у першому півріччі 2012 року, тоді їх було 2789.

Реальні терміни отримала майже половина засуджених військових за перше півріччя 2024 року – 2908 осіб, пише видання. Це також рекордне значення за час статистики.

Цей показник також майже дорівнює даним за весь 2023 рік, коли до позбавлення волі засудили 3021 військового. Щодо першого півріччя минулого року він збільшився у 3,5 раза.