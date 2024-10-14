Росіяни засудили жителя Севастополя до 21 року за звинуваченнями в "держзраді" та співпраці з СБУ
Російський суд засудив жителя тимчасово окупованого Севастополя, що у Криму, до 21 року позбавлення волі за звинуваченням у "державній зраді"
Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на пресслужбу управління ФСБ Росії у Криму та Севастополі.
Там зазначають, що затриманий у 2022 році 48-річний чоловік нібито співпрацював зі Службою безпеки України.
Окупанти стверджують, що він передавав українським спецслужбам інформацію про місця дислокації російських військових та їхні об’єкти.
Крім цього, російські силовики звинуватили мешканця Криму у плануванні підпалити одну з адміністративних будівель у Севастополі.
Ім’я та прізвище засудженого не розголошуються, а його публічні коментарі відсутні. Видання наголошує, що твердження російських силовиків не можуть бути перевірені незалежними джерелами.
- Станом на кінець квітня за час окупації Криму так званні правоохоронні органи РФ засудили щонайменше 320 жителів півострова через політичні мотиви.
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