За 10 років окупації Криму РФ засудила 320 жителів через політичні мотиви, - активісти
За час окупації Криму так званні правоохоронні органи РФ засудили щонайменше 320 жителів півострова через політичні мотиви
Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.
"За даними Кримськотатарського ресурсного центру, за весь період окупації кількість політв'язнів та переслідуваних у кримінальних справах досягла 320 в окупованому Криму, 217 із них - представники корінного кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, активісти назвали прізвища тих жителів, які вже відбули свої терміни ув’язнення та вийшли на свободу. У багатьох із них ще є випробувальний термін або адміністративний нагляд.
"Ці обмеження покликані максимально ускладнити цивільне життя політв’язням після відбуття терміну незаконного покарання. До прикладу, люди, які знаходяться під цими обмеженнями не можуть повноцінно працевлаштуватись, отримати медичну допомогу або навіть соціальні пільги", - додали активісти.
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