Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За 10 років окупації Криму РФ засудила 320 жителів через політичні мотиви, - активісти

За 10 років окупації Криму РФ засудила 320 жителів через політичні мотиви, - активісти

25 квітня, 2024 четвер
08:43
Війна з Росією

За час окупації Криму так званні правоохоронні органи РФ засудили щонайменше 320 жителів півострова через політичні мотиви

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

"За даними Кримськотатарського ресурсного центру, за весь період окупації кількість політв'язнів та переслідуваних у кримінальних справах досягла 320 в окупованому Криму, 217 із них - представники корінного кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, активісти назвали прізвища тих жителів, які вже відбули свої терміни ув’язнення та вийшли на свободу. У багатьох із них ще є випробувальний термін або адміністративний нагляд. 

"Ці обмеження покликані максимально ускладнити цивільне життя політв’язням після відбуття терміну незаконного покарання. До прикладу, люди, які знаходяться під цими обмеженнями не можуть повноцінно працевлаштуватись, отримати медичну допомогу або навіть соціальні пільги", - додали активісти.

  • Російські терористи у тимчасово окупованому Криму мобілізували місцевих мусульман під час Ураза-байрам.
Теги:
Крим
кримські татари
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Микола Княжицький
23 квітня, 2024 вiвторок
Припинення вчинення консульських дій щодо українських чоловіків, які перебувають за кордоном - пряме порушення Конституції, - Княжицький
На фото: Арнольд Шварценеґґер та Сильвестр Сталлоне
22 квітня, 2024 понедiлок
Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі
23 квітня, 2024 вiвторок
Окупанти активно просуваються з Авдіївки до Покровська, - депутат Дружківської міськради Довбня
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 39.86
  • EUR
    Купівля 42.11
    Продаж 42.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 квітня
09:23
Путін і Кім Чен Ин
Китай пустив у порт судно, що постачало зброю з КНДР до Росії, - Reuters
09:08
діти, злочини росії
РФ розробила пропаганду для дітей із ТОТ і планує вчити їх "патріотизму" в таборах відпочинку, - Луганська ОВА
09:03
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба для війни в України, - міністр оборони Німеччини
08:29
Оновлено
СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія
Настоятеля Святогірської лаври, який зливав позиції ЗСУ, арештували
08:25
Ексклюзив
ЗСУ
"Ворог стогне від роботи артилерії ЗСУ": Братчук про плацдарм у Кринках
08:14
ракета Х-59
РФ атакувала Черкащину: 6 постраждалих, пошкоджено критичну інфраструктуру
08:08
Білий дім
Деякі човники Білого дому не до кінця впевнені, що Україна зможе перемогти навіть із новим пакетом допомоги, - Politico
08:05
OPINION
Володимир Цибулько
Інцидент у Good Wine. Татаров — монстр?
07:59
Українські військові проходять підготовку до польотів на F-16 у Франції, - ЗМІ
07:38
Оновлено
розбита російська техніка
Засіб ППО, 13 танків та 1040 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:24
Ємен, хусити
Хусити намагались атакувати корабель над Аденською затокою балістичною ракетою: військові США знищили ворожу ціль
06:56
Україна, Португалія
Україна почала перемовини з Португалією про безпекову угоду
06:53
Дмитро Лубінець
РФ заявила про "перші очні переговори" з Україною щодо обміну дітей, Лубінець спростував заяву і уточнив формат
06:43
ЗСУ генштаб війна з Росією
Сили оборони просунулися біля Кринків: ISW оцінив ситуацію на фронті
06:42
OPINION
Микола Княжицький
Чи блокуватиме Польща інтеграцію України з ЄС?
06:21
Telegram логотип
"Щоб залишатись у доступі": Дуров попередив про зміни для українських користувачів Telegram
05:59
ракета ATACMS
В ISW припустили, що могло стати ціллю удару ЗСУ ракетами ATACMS під Бердянськом
05:36
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Італія підпише угоду з Україною та ЮНЕСКО про відбудову Одеси
05:08
Католицька церква
В Іспанії жертви домагань представників РКЦ отримають компенсацію
04:40
соцмережа Х (Твіттер)
Соцмережа X запускає спеціальний TV додаток для відео
04:12
Танкер для доставки СПГ
Німеччина пропонує ввести ембарго на імпорт СПГ з РФ до Євросоюзу
03:44
Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН про недопущення гонки озброєнь у космосі
03:16
Russia Today
У RT витратили рекордні 27,5 млрд рублів на пропаганду і суттєво збільшують штат
02:48
TikTok
 Байден підписав закон, який може змусити материнську компанію продати TikTok у США
02:20
КПП "Рафах"
Ізраїль готовий почати штурм Рафаха. США стурбовані гуманітарними наслідками, — Reuters
01:52
куріння
У Турині ввели обмеження на куріння у людних місцях на вулиці
01:24
Придністров'я
Молдова зупинила експорт у РФ товарів на ВПК із заводів Придністров'я, - ЗМІ
01:04
Оновлено
ID-картка, паспорт
У МЗС прокоментували постанову уряду про те, що чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорти лише в межах України
00:56
Еммануель Макрон
 Макрон не підтримує переобрання фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії, - Bloomberg
00:28
польща україна , біженці
Польща готова сприяти поверненню в Україну військовозобов’язаних, - міністр Косіняк-Камиш
00:26
криптовалюта
Засновника криптовалютної біржі Binance Чжао можуть ув'язнити на три роки
2024, середа
24 квітня
23:48
Олег Верняєв
Олег Верняєв здобув срібло в багатоборстві чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
23:29
Оновлено
HIMARS з ATACMS
У Білому домі впевнені, що Україна виконуватиме зобов’язання щодо ATACMS
23:14
Євгенія Гуцул
У Молдові через російські гроші судитимуть очільницю Гагаузії
23:11
комендантська година, Великдень
Комендантську годину в Києві на Великдень не скасовуватимуть
22:44
Дмитро Пєсков
"У Херсоні ЗСУ поводяться, як загарбники, а не як захисники": російські фейки та маніпуляцій за 24 квітня
22:33
Ексклюзив
Паспортний сервіс
"Точно не змусить чоловіків повертатися": політолог Розумний про заборону видачі документів українцям за кордоном
22:28
зруйнована телевежа Харків
У Харкові відновили телемовлення після удару РФ по телевежі 22 квітня
22:26
Оновлено
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
РосЗМІ повідомили, що Шойгу відсторонив з посади свого заступника, заарештованого начебто через хабарництво
21:57
У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: постраждали 5 рятувальників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV