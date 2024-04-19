У Криму росіяни влаштували облаву та мобілізували мусульман під час Ураза-байрам

Про це у Telegram-каналі пише рух спротиву "Атеш".

За інформацією партизан, росіяни провели масову облаву на місцеве населення Сімферопольського району з метою мобілізації їх у терористичні війська. Це сталось безпосередньо в одне з головних мусульманських свят - Ураза-байрам.

"Раніше вони заявили, що планують збільшити чисельність своєї армії на 300 тис. людей. Навіть встигли похвалитися, що успішно виконують це завдання. Тепер ми знаємо, якими методами. Нехай будуть покарані окупанти та маріонетки, що їм підкоряються!", - пише "Атеш".