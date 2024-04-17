У РФ поїзди розфарбовують мілітаристськими принтами, щоб агітувати росіян іти в армію, - ГУР
Росія масштабує агітаційні заходи у регіонах, щоб зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію. Для цього росіяни, зокрема, розфарбовують вагони пасажирських поїздів та електричок мілітаристськими принтами
Про це інформує Головне управління розвідки України.
Зазначається, що Кремль спустив представникам російського режиму у регіонах вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, адже зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією.
У ГУР додають, що активізація інформаційного впливу на населення у РФ включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.
Так, для агітації серед іншого залучають російську залізницю - вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.
"Тож путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його "агітпоїздами", - підкреслюють в українській розвідці
- 31 березня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу. Мають призвати 150 тис. осіб віком від 18 до 30 років.
- За інформацією британської розвідки, у 2024 році Росія хоче залучити до лав армії близько 400 тис. військовослужбовців за контрактом, щоб компенсувати значні втрати у війську у війні проти України.
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