У РФ поїзди розфарбовують мілітаристськими принтами, щоб агітувати росіян іти в армію, - ГУР

Про це інформує Головне управління розвідки України.

Зазначається, що Кремль спустив представникам російського режиму у регіонах вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, адже зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією.



У ГУР додають, що активізація інформаційного впливу на населення у РФ включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.



Так, для агітації серед іншого залучають російську залізницю - вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.



"Тож путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його "агітпоїздами", - підкреслюють в українській розвідці