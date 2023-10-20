Що таке ліванська організація "Хезболла" і як її терористи загрожують Ізраїлю та світу

Еспресо розповість, що таке Хезболла, як виникла ця організація і який вплив має на ситуацію в регіоні.

Про що у статті:

Коротка історія Лівану: чому Хезболла там виникла;

Чим Хезболла займається у Лівані;

Хто фінансує;

Терористична діяльність;

Війна прихильників "Хезболли" з Ізраїлем.

Коротка історія Лівану: чому Хезболла там виникла

Фото: Вікіпедія

Щоб відповісти на це питання, потрібно широко глянути на історію Лівану. Найперше - не варто плутати Ліван з Лівією, що є в Африці біля Єгипту. Ліван же – це невеличка країна на Близькому Сході, яка з заходу оточена Середземним морем, з півночі і сходу – Сирією, а з півдня – Ізраїлем. Площа Лівану становить всього 10,4 тис. кв. км (трішки більше Чернівецької області). Натомість площа Ізраїлю удвічі більша – 22,1 тис. кв. км, а Сирії – 185,1 кв. км.

Ліван має давню історію, початок якої сягає 5 тис. років тому, коли ця територія була заселена фінікійськими племенами, що плавали і торгували по всьому Середземному морю. Саме їм ми завдячуємо нашому алфавіту, адже їхній став основою старогрецького, латинського, а потім і багатьох сучасних алфавітів, зокрема і українського. Також фінікійці першими почала виготовляти скло.

Та згодом ця родюча земля стала ласим шматком великих імперій, адже, по-суті, це були ворота для торгівлі між Заходом і Сходом. Спершу під опікою перської імперії, потім імперії Олександра Македонського, а згодом Селевкидів, Римської та Візантійської імперій, коли у кінці 7 століття Фінікію завоювали араби.

З того часу переважно християнське населення цих земель зазнає значного впливу та гонінь з боку арабської культури. Християни рятуються у північній частині сучасного Лівану, яка є більш гористою. Там виникла і вже майже півтори тисячі років функціонує Маронітська церква – автономний східно-католицький патріархат (щось подібне, як УГКЦ). Фактично до кінця 20 століття Ліван називали останньою християнською країною в арабському світі. Адже ще 60 років тому понад 53% населення Лівану сповідували християнство. Однак зараз число скоротилося і становить 1/3 населення. Вважається, що за останні півстоліття відбулося зниження співвідношення християн і мусульман через вищий рівень еміграції християн і вищий рівень народжуваності серед мусульманського населення.

Як би там не було, за часів османського правління, Ліван мав відносний спокій в імперії турків, що майже чотириста років керувала цими землями. Однак Перша та Друга світові війни змінили розклад сил на шахівниці Близького сходу. У період між двома світовими війнами, виникла окрема ліванська республіка, яка перебувала під мандатом Франції. Її особливістю було те, що посаду президента завжди займали християни, а прем’єр-міністра – мусульмани-суніти. Таким чином намагалися зберегти внутрішній спокій в країні, однак не вийшло.

Територія нової республіки розширилася західними районами долини Бекаа (поблизу Дамаску) і в країні стало суттєво більше мусульман, які були під значним впливом сирійського націоналізму. Це заклало підвалини внутрішнього конфлікту, відлуння якого у Лівані досі чутне – більшість християн Лівану виступають за незалежність та самостійність, натомість більшість ліванських мусульман хочуть близьких стосунків з Сирією. До того ж, шиїтські (течія ісламу, яка найбільш поширена в Ірані та Іраку) райони в південному Лівані та долині Бекаа довго нехтувалися ліванською державою. Шиїти були недостатньо представлені у владі та мали дуже мало впливу в уряді. По-суті, шиїти були маргіналізовані правлячим сунітсько-християнським дуетом, що згодом призвело до радикалізації шиїтів у формі руху "Хезболла".

Перші десять років після Другої світової уряд Лівану намагався проводити економічні реформи та дружити з Західними країнами. Однак вже з кінця 50-х років минулого століття Ліван відкинув західні цінності і почав все більше зближуватися з арабським світом. Це призвело до економічної кризи в 60-х роках. До того ж, посилився внутрішній конфлікт, адже після Шестиденної війни арабів з ізраїльтянами, до південного Лівану прибуло декілька сотень тисяч палестинських біженців. З часом різноманітні палестинські організації почали використовувати південь Лівану, як базу для постійних нападів на Ізраїль. Відповідно, ізраїльські війська здійснювали удари у відповідь, гинули також мирні ліванці. Це призвело до внутрішньополітичного розколу, який вилився в середині 70-х років у громадянську війну між християнами та мусульманами. Сирія та Ізраїль окупували Ліван. Згодом ООН спробувала врегулювати конфлікт і ввела свої миротворчі війська.

Фото: Вікіпедія

За такої напруженої атмосфери на початку 80-х років на півдні Лівану виникла Хезболла – шиїтська військово-політична організація, щоб протидіяти інтервенції Ізраїлю та перетворити Ліван на повністю ісламську державу. Її творцями є ліванські мусульманські священнослужителі, які навчалися в Іраку. Організація була створена за підтримки 1500 інструкторів Корпусу вартових Ісламської революції, як філія іранської організації з такою ж назвою "Хезболла", що виникла на хвилі Іранської революції, яка привела до влади мусульманських радикалів.

Офіційно ж організація заснована у 1985 році. У своєму маніфесті Хезболла оголосила три свої основні цілі: видворення будь-яких "колоніальних установ" з Лівану, притягнути до відповідальності фалангістів (християн маронітів) за їхні "злочини", та встановлення в країни ісламського режиму.

Чим Хезболла займається у Лівані

Фото: Вікіпедія

Громадянська війна мала дуже негативний вплив на суспільно-економічні процеси в країні. Близько 200 тис. людей були вбитими і скаліченими, а чверть мільйона осіб покинули країну. Відносний мир у Лівані настав на початку 90-х років. Хоч держава відновила контроль над частиною кордону, однак влада країни була хиткою і залежала від впливів інших країн, найбільше Сирії і організації "Хезболла", яка з кожним роком ставала все популярнішою серед місцевого населення багатьох мусульманських районів країни.

З 1992 року рух "Хезболла" очолив священнослужитель і політик Саїд Хасан Насралла, після того, як спецслужби Ізраїлю вбили його попередника Аббаса аль-Мусаві. Воєнізованим крилом Хезболли є Рада джихаду. А спецслужби Хезболли називають "одними з найкращих у світі", кажуть, що вони навіть проникли в ізраїльську армію.

Фактичний відхід армії Ізраїлю з Лівану відбувся лише у 2000 році. Ліванський уряд негласно надав руху "Хезболла" можливість контролювати південь Лівану, де вони здобули майже тотальну підтримку населення, зокрема, через велику кількість палестинців, що туди емігрували.

Та Хезболла продовжила атаки на ізраїльтян, тим самим постійно створюючи неспокій на півдні країни через удари у відповідь ЦАХАЛу. Це породжувало жертви серед мирного населення, протести і фінансову кризу. Цим скористалася Сирія, яка знову ввела свої війська в Ліван. Це знову викликало революційну хвилю серед християн, яка переросла в Кедрову революцію 2005 року.

Фото: Вікіпедія

Хоч мітингувальникам вдалося повернути до влади проліванський уряд і вигнати сирійців, однак вибори того року засвідчили, що Хезболла не втрачає підтримки серед населення, а навпаки – вона зростає. Адже вдалося отримати близько 20 місць в парламенті (ще десять років вони мали лише 10 місць). Деякі з її діячів стали міністрами. Вже на виборах 2009 року Хезболла сформувала коаліційний уряд, разом отримавши 57 з 128 місць парламенту. У 2018 році її альянс знову виграв вибори, отримавши 70 із 128 місць у парламенті Лівану. Зараз Хезболла разом з Амаль є однією з двох основних політичних партій Лівану, які представляють мусульман-шиїтів.

Таким чином, отримавши демократично визнану владу, Хезболла розгорнула не тільки збройну структуру, але також почала організовувати широку соціальну програму, щоб отримати ще більше прихильників. Цивільне крило партії займається управлінням лікарнями, ЗМІ та дитячою і середньою освітою. Також Хезболла впроваджує молодіжні організації в університетах країни. Зокрема, Хезболла організувала Інститут Мучеників, що надає допомогу та освіту сім'ям загиблих бойовиків. Як свого часу писали у CNN: "Хезболла робила все, що повинен робити уряд, від збору сміття до роботи лікарень і ремонту шкіл".

Стосовно військової сторони, прибічники Хезболли розбудували цілу серію оборонних укріплень на кордоні з Ізраїлем. Це мережа бункерів, складів зброї, бліндажів, спостережних постів, кулеметних та снайперських гнізд, що тягнуться на кілька десятків кілометрів і об'єднується системою підземних ходів. Там же обладнано безліч майданчиків для пускових установок реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Крім цього Хезболла розбудувала декілька військових таборів для навчання своїх бойовиків.

Фото: Вікіпедія

З 2006 року військова сила групи настільки зросла, що її воєнізоване крило стало потужнішим, ніж армія Лівану. На сьогоднішній день, за різними даними, армія Хезболли налічує від десятка до ста тисяч бійців. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот заявив, що Хезболла володіє десятками тисяч ракет дальнього та малого радіусу дії, безпілотниками, протитанковою зброєю, розширеними можливостями комп'ютерного шифрування та зенітними установками. Також ЦАХАЛ звинуватив Хезболлу в зберіганні цих ракет під лікарнями, школами та будинками цивільних.

Через таку потужність, Хезболлу називають "державою в державі", яка навіть веде самостійну зовнішню політику. Зокрема, своїми діями їх представники втручалися у справи Боснії і Герцеговини, Єгипту, Сирії, Бахрейну, не кажучи вже про постійні атаки на Ізраїль.

Та звідки у Хезболли мільйони доларів на всю цю діяльність у бідній країні, яку постійно втягують у конфлікти?

Хто фінансує

Офіційно про це не повідомляють, однак більшість спецслужб світу погоджуються, що Хезболла має істотну підтримку з Сирії та Ірану. Мова йде не лише про гроші (у 2018 році США оцінювали підтримку Іраном Хезболли в розмірі 700 млн доларів), але й про зброю та програми навчання. Згідно з американськими джерелами, тисячі членів Хезболли пройшли військовий вишкіл в Ірані. Окрім того, Іран поставив тисячі ракет в Ліван. Звісно, що Сирія та Іран спростовують цю інформацію. Представники Хезболли ж кажуть, що отримують гроші завдяки пожертвам зі всього світу.

Також останні десять років Хезболла значно зблизилася з РФ та отримує від росіян фінансову та технічну допомогу. Цьому посприяла громадянська війна в Сирії, яка розпочалася в 2011 році. Хезболла разом з іранцями та росіянами виступили на боці президента Сирії Башара аль-Асада, який відмовився залишати свою посаду на вимогу протестувальників, що призвело до внутрішньої війни та інтервенції іноземних військ в країну. Тому росіяни не вважать Хезболлу терористичною організацію, натомість ще в 2015 році заступник глави МЗС РФ та спецпредставник президента Росії з Близького Сходу та Північної Африки Михайло Богданов пояснив ставлення росіян до ліванських бойовиків, мовляв, ті не робили терактів на території РФ і тому є "законною суспільно-політичною силою, яка має представників у парламенті Лівану".

Терористична діяльність

Фото: Getty Images

Але велика частина світу вважає організацію "Хезболла" саме терористичною. Станом на жовтень 2020 року Хезболла або її військове крило вважаються терористичними організаціями у 26 країнах, зокрема, це: Ізраїль, США, Велика Британія, Канада, Аргентина, Японія, Нідерланди, Німеччина, Чехія, Бахрейн, Єгипет, навіть Ліга арабських держав визнала Хезболлу терористичною організацією в березні 2016 року (крім Лівану та Іраку). Натомість Європейський Союз, Франція та Нова Зеландія визнають терористичною лише військове крило Хезболли. Китай зберігає нейтралітет і підтримує контакти з Хезболлою. Натомість Іран, Росія, Сирія, Алжир, Куба, Північна Корея відкрито підтримують Хезболлу. Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй ніколи не вносила Хезболлу в список терористичних організацій у своєму списку санкцій, хоча деякі її члени робили це окремо. Україна поки не визнала ні Хезболлу, ні ХАМАС терористичними організаціями, однак це питання депутати ВР можуть розглянути до кінця року.

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Заступник Генерального секретаря ООН Марк Мелоч Браун пояснив двояку позицію деяких країн так, що хоч "Хезболла використовує терористичну тактику", та марно називати її терористичною організацією, оскільки частина її діяльності є законною в межах діяльності політичної партії, що має значну підтримку серед населення. Адже у більшості арабських і мусульманських країн Хезболлу називають рухом опору, що займається національною обороною.

Однак ця "оборона" включає терористичні дії не лише на території Лівану, але й інших країн. Між 1982 і 1986 роками в Лівані було скоєно ними як мінімум 36 атак смертників проти американських, французьких та ізраїльських сил, у яких загинули сотні людей. У 90-х Хезболла не зупинилася. Найвідомішими терористичними актами були: у 1992 році напад на посольство Ізраїлю в Буенос-Айресі, вбито 29 осіб; у 1994 році вибух у єврейському культурному центрі в Аргентині, який забрав життя 85 осіб; у 1994 році напад на пасажирський рейс у Панамі, загинула 21 людина; у 1996 році вибух у вежах Хобар (Саудівська Аравія), убито 19 військовослужбовців США, у 2005 році вбивство колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі разом з 21 іншими людьми; теракт в Стамбулі в 2011 році; вибух автобуса в Болгарії з ізраїльськими туристами у 2012 році.

Хоча цікаво те, що після терактів 11 вересня 2001 року організація "Хезболла" засудила організацію "Аль-Каїда" за напад на цивільних осіб у Всесвітньому торговому центрі, однак промовчала про атаку на Пентагон.

Війна прихильників "Хезболли" з Ізраїлем

Фото: Getty Images

Може виникнути питання, чому Хезболла досі воює з Ізраїлем, хоча той вже як понад 20 років тому вивів свої війська з південного Лівану? Найперше, Хезболла вважає Ізраїль нелегітимною державою. Як і всі арабські радикали, Хезболла бачить в присутності ізраїльтян та впливу США головні причини проблем на Близькому Сході. Тому за будь-якої нагоди вони шукають можливість для завдання ударів по Ізраїлю та їхніх громадянах.

Це призвело у 2006 році до Другої ліванської війни і короткострокової інтервенції ЦАХАлу на південь Лівану. Найцікавіше, що такі дії лише додали популярності руху, адже більшість простих мусульман-шиїтів бачать в Хезболлі захисників від ізраїльтян, яких просто історично не люблять.

Крім цього, Ліван має територіальні претензії до Ізраїлю. Ліван вважає своїми так звані ферми Шебаа (чи Шиба) на Голанських висотах. Це територія площею лише 22 кв. км (площа Ужгорода – 40 кв. км), яка була захоплена Ізраїлем у Сирії під час війни 1967 року і яку ООН розглядає як сирійську територію, окуповану Ізраїлем.

Тож, чергове загострення в Смузі Гази і масштабний напад бойовиків ХАМАС 7 жовтня, не оминув увагою і прибічників руху "Хезболла". Через добу бойовики організації обстріляли ізраїльські позиції на кордоні зі спірними Голанськими висотами та підтримали ХАМАС у його операції проти Ізраїлю. 15 жовтня з Лівану знову летіли ракети по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні. Хезболла заявила, що удару завдано керованими ракетами "у відповідь на злочини та агресію режиму Тель-Авіва". Натомість ліванський уряд заявив, що не хоче війни й просить її не починати, але визнав, що не контролює діяльність Хезболли.

Фото: Getty Images

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов висловив в етері Еспресо цікаву думку, що Іран тисне на Хезболлу, щоб та активніше включилася у війну з Ізраїлем.

"Всі говорять про Хезболлу, що це маріонетка Ірану. Але на сьогодні сказати, що Хезболла відкрила повноцінний другий фронт, точно не можна. Зараз вона дотримується свого звичного правила – гра з нульовою сумою. Тобто ви стрельнули – ми стрельнули, один ваш битий – один наш битий, ваш зруйнований будинок – наш зруйнований будинок", – прокоментував Сергій Данилов.

За його словами, тривалий час між Хезболлой та армією оборони Ізраїлю існувало таке негласне правило, наприклад, якщо стріляють по базі, то дзвонять і попереджають. Якщо ізраїльтяни побачили загрозливий рух, внаслідок якого відбувся постріл, але нікуди не влучив, то Хезболла відповідає пострілом теж по вільній території так, щоб не зачепити людей.

"На Хезболлу чиниться тиск з боку Ірану, щоб вона активніше включалася у війну. Лідер Хезболли Насралла проголошує всілякі страшні промови, але бажання воювати я там не бачу. Саме тому, схоже, іранці починають переміщати на Сирію та, напевно, на південь Лівану інших своїх маріонеток. Одне з них - угруповання, яке набране з шиїтів Афганістану, хазарейців. І ще одне схоже угруповання, яке зібране з шиїтів Пакистану. Це Ірану потрібно, щоб воювати чужими руками та поставити Насраллу у невигідну ситуацію, показавши, що він не воює", - пояснив Сергій Данилов.

Наразі ситуація складна, однак Хезболла так і не почала широкомасштабної війни з Ізраїлем. Можливо, лідери організації побоюються, що можуть втратити свою владу в Лівані, якщо ЦАХАЛ серйозно за них візьметься.

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