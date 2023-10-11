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Хто такі ХАМАС, за що воюють та хто їм допомагає

Юлія Осим
11 жовтня, 2023 середа
08:05
Пояснюємо ХАМАС напав на Ізраїль

7 жовтня відбувся старт чергового вибуху насильства на Близькому Сході, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Уряд країни вперше за крайні 50 років оголосив стан війни в країні. Наразі відомо про понад 1000 загиблих ізраїльтян та майже 800 мешканців Сектора Гази. Бомбардування з обох сторін тривають четвертий день. Хто такі ХАМАС, як виник рух й чому воює проти Ізраїля, та хто підтримує ісламістських терористів – пояснює Еспресо

Про що у тексті:

  • "Священна війна" палестинських бойовиків. Хто такі ХАМАС
  • ХАМАС проти ФАТХ та знищення Ізраїля. Чого прагнуть терористи
  • Десятки тисяч прихильників серед палестинців. Хто підтримує терористів ХАМАСу
  • Фактор Ірану та Росії у війні ХАМАСу проти Ізраїля
  • Хто визнав ХАМАС терористичною організацією

"Священна війна" палестинських бойовиків. Хто такі ХАМАС

ХАМАС – це організація "три в одному". Він є палестинським ісламістським рухом та політичною партією, й водночас це терористичне угрупування. Виник у грудні 1987 року, невдовзі після початку Першої палестинської інтифади – повстання палестинських арабів проти окупації Ізраїлем територій, які той взяв під контроль в ході шестиденної війни у 1967-му. Це повстання також називають "війною каменів", оскільки на початку палестинці здебільшого використовували проти ізраїльтян каміння та саморобну зброю. Протистояння закінчилося підписанням угод між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини в Осло у 1993 році. Проте ХАМАС досягнутих домовленостей не визнав, продовживши напади на територію Ізраїлю.  

Засновниками руху стали радикали однієї з найбільших ісламських організацій, що базувалася в Єгипті, – "Брати-мусульмани". А очолив його доволі харизматичний ісламський лідер шейх Ахмед Ісмаїл Ясин, який був змалечку паралізований та пересувався на колісному кріслі. Під час військової операції Ізраїлю в Секторі Гази у 2004-му його було вбито. 

ісламський лідер шейх Ахмед Ісмаїл Ясин

Фото: арабські ЗМІ

Нинішню організацію палестинських бойовиків утворили на базі двох інших угрупувань (офіційно вони вважаються культурно-просвітницькими – авт.), що діяли в Секторі Гази – це Крило братів-мусульман Західного берега річки Йордан й Гази та Ісламський палестинський Джихад. Лідер палестинського національного руху Ясір Арафат стверджував, що ХАМАС створили за сприяння спецслужб Ізраїля, щоб протиставити його Організації визволення Палестини та дискредитувати палестинський рух опору. 

І справді, спершу ізраїльська влада не протидіяла ХАМАСу, навіть тривалий час підтримувала, оскільки вбачала в обох групах противагу впливу Організації визволення Палестини й подібним їй. Але через два роки, у травні 1989-го поліція Ізраїля затримала 250 членів руху, включно з його засновником Ясином – їх звинувачували у вбивствах й організації повстання. У 1991-му Ясина засуджено до довічного ув'язнення, проте через невдалу секретну операцію Ізраїля в Йорданії у 1997-му ізраїльтяни змушені були звільнити лідера ХАМАСу. 

Резиденція терористичного угрупування розташована в іранському Тегерані, а з 2014-го у Досі (Катар). Та, на відміну від підконтрольного Ірану Джихаду, ХАМАС зберігає значну самостійність у виборі стратегії й тактиці боротьби. Угрупування має два крила – політичне та військове. Перше веде пропаганду й вербує нових членів через мечеті та соціальні установи. Друге (Бригади Ізз ад-Дина аль-Кассама) – проводить бойові операції. У 1990-х філії ХАМАСу відкрили у США, Європі, Саудівській Аравії, Йорданії, Сирії, Лівані та Ірані. 

Бойовики ХАМАСу фінансуються Іраном, Йорданією, Суданом, країнами Перської затоки. Річний бюджет угрупування становить приблизно 30 млн доларів. Третину цієї суми терористам надають їх прихильники, що живуть у США та Європі. 

У травні 2021-го, під час збройного загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту, у місті Наблус в Палестинській автономії ізраїльські військові заарештували одного з керівників ХАМАСу – Алаа Хамідана, який входив до парламенського списку "Аль-Кудс", що представляє інтереси ХАМАСу в Палестинській організації. Головою партії та одним з лідерів угрупування є політик та експрем'єр-міністр Палестинської держави Ісмаїл Ганія.  

ХАМАС проти ФАТХ та знищення Ізраїля. Чого прагнуть терористи

Після смерті глави Організації визволення Палестини (ОВП) Ясіра Арафата у 2004 році ХАМАС почав брати активну участь у політичному житті Палестинської автономії. У лютому 2006-го він отримав абсолютну більшість на виборах до Палестинської законодавчої ради й суттєво похитнув позиції ФАТХ – однієї з провідних партій, яка по суті на той час формувала політику ОВП. 

підтримка ХАМАС

Фото: ANADOLU AGENCY

Цікаво, що того ж лютого 2006-го президент РФ Володимир Путін запросив делегацію ХАМАС на переговори до Москви, що викликало подив у партнерів Росії стосовно врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту та обурення в Ізраїлі. 

У 2007 році відбулося збройне протистояння ХАМАСа з ФАТХ у Секторі Гази, в результаті бойовики повністю захопили владу там. Разом з тим, ФАТХ зберіг позиції на Західному березі річки Йордан, створивши там новий уряд на чолі з Махмудом Аббасом. Відтак Палестинська автономія фактично розділена на дві частини й розколота на два політичні табори, що ворогують між собою. 

Утримуючи владу у Секторі Гази, Хамас продовжив напади на ізраїльтян та ракетні обстріли Ізраїлю. У відповідь на атаки бойовиків ізраїльська армія тричі проводила військові операції задля знищення військової інфраструктури ХАМАСу – йдеться про "Литий свинець" у 2009-му, "Хмарний стовп" у 2012-му та "Непорушна скеля" у 2014-му. 

Відтоді між Ізраїлем та ХАМАСом періодично спалахувало насилля, як-от збройне загострення у травні 2021 року, та все ж сторонам вдавалося досягати перемир'я за посередництва Єгипту, Катару та ООН. Тому донедавна великих конфліктів вдавалося уникати. Попри блокаду Ізраїлем бойовики зберігали владу у Секторі Гази та збільшували свій арсенал ракет. 

Загалом ХАМАС виступає за звільнення не лише Сектора Гази та Західного берега річки Йордан, які Ізраїль окупував в ході шестиденної війни у 1967 році. Рух прагне звільнення й інших територій, які вважаються палестинськими. Глобальна мета ХАМАСу – знищити Ізраїль та створити ісламську теократичну палестинську державу, яка, як стверджував духовний лідер руху шейх Ясин, має стати центром арабського й мусульманського світу.

ХАМАС закликає до опору єврейським поселенцям в Палестині, вступає у конфронтацію з лівими діями, які виступають за світський шлях розвитку, та з арабами, що співпрацюють з Ізраїлем. Бойовики проводять силові операції з метою деморалізації ізраїльтян й дискредитації каральних органів Ізраїля. Активістів вербують в університетах, школах, мечетях, добродійних установах. Рух формує загони шахідів, тобто мучеників за віру, які переконані, що смерть в ім'я ісламу – найкоротший шлях до раю.  

Десятки тисяч прихильників серед палестинців. Хто підтримує терористів ХАМАСу

Щодо Сектора Гази, він є одним з найбільш густонаселених районів у світі, де дві третини становлять біженці, які втекли з Ізраїлю під час арабсько-ізраїльської війни у 1947-49 роках, та їхні нащадки. На території довжиною 41 км і шириною 10 км проживає близько 2,3 млн людей. Водночас економіка регіону у вкрай поганому стані, води, електрики та медикаментів постійно не вистачає. За даними ООН, майже 80% населення живе у злиднях і покладається на міжнародну гуманітарну допомогу (до слова, ООН досі вважає Сектор Гази окупованою територією, попри вихід Ізраїлю звідти у 2005 році – авт.).

Сектор Гази

Фото: AP

Атакуючи Ізраїль, бойовики ХАМАСу традиційно використовують як щит власне мирне населення: розміщують ракетні установки біля житлових будинків, на дахах лікарень та шкіл, а штаби управління облаштовують у багатоквартирних будинках. 

Терористи переважно доставляють зброю через вириті тунелі з Єгипту, який все ж намагається перекривати такі канали постачання на територію Сектора Гази. Водночас одним з найважливіших донорів ХАМАСу є Катар. У 2012 році емір Аль Тані став першим іноземним главою держави, який зустрівся з керівництвом палестинського угрупування у Секторі Гази, а Катар перерахував на рахунки ХАМАСу понад 1,5 млрд доларів. Все ж Ізраїль сподівається, що Катар, як і деякі інші арабські країни, візьмуть приклад з Об'єднаних Арабських Еміратів, які підписали Авраамський договір з Ізраїлем у 2020 році про нормалізацію відносин. 

Ще одним важливим союзником угрупування ХАМАС є Туреччина. Ще до нападу на Ізраїль 7 жовтня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв політичному лідеру палестинського руху свою підтримку. Наразі лідер Туреччини активно втрутився у переговорний процес щодо палестино-ізраїльського конфлікту, Анкара готова до сприяння після вирішення сторін припинити вогонь. 

Крім того, ХАМАС підтримують чимало неурядових ініціатив у різних країнах світу. Рух має десятки тисяч прихильників серед палестинців.  

Фактор Ірану та Росії у війні ХАМАСу проти Ізраїля

Американське видання The Wall Street Journal писало, що атаку ХАМАС на Ізраїль було сплановано за сприяння Ірану. Країна протягом кількох тижнів допомагала палестинським бойовикам ХАМАС планувати напад на Ізраїль. А остаточне "добро" було дано в Бейруті у понеділок напередодні вторгнення з Сектора Гази.

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран є співучасником нападу палестинських бойовиків на Ізраїль, оскільки упродовж тривалого часу він підтримує ХАМАС та інші терористичні угрупування в цьому регіоні, навчаючи та надаючи ресурси. Проте США не мають конкретних доказів прямої участі Ірану в атаках на Ізраїль. 

Своєю чергою Іранська делегація в ООН спростувала причетність Тегерану до планування чи здійснення атаки ХАМАС на Ізраїль. "Ми рішуче підтримуємо Палестину, але ми не причетні до палестинської відповіді, оскільки це рішення приймає лише сама Палестина, – йшлося у заяві представництва Ірану в ООН у Нью-Йорку. 

Про непричетність заявив і верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, який водночас привітав те, що він назвав "військовою і розвідувальною поразкою Ізраїлю". Та додав, що "ми цілуємо руки тим, хто планував напад на сіоністський режим", і що "у цій катастрофі винні дії самого сіоністського режиму".

верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

Фото: верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

РФ у заяві з приводу подій в Ізраїлі звинуватила ООН та її Раду Безпеки у "невиконанні відповідних резолюцій" та "фактичному блокуванні Заходом роботи близькосхідного "квартету" міжнародних посередників у складі Росії, США, ЄС та ООН". А заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медвєдєв по суті натякнув на причетність Кремля до нападу терористів ХАМАСу, при цьому не забув згадати війну в Україні. "Замість активної роботи над палестино-ізраїльським врегулюванням ці недоумки (США) залізли до нас і допомагають неонацистам, зіштовхуючи два близькі народи. Що може зупинити маніакальну пристрасть Америки підпалювати конфлікти всюди на планеті?", – написав раніше Медвєдєв. 

Путін також прокоментував війну між Ізраїлем та ХАМАС. Президент Росії вважає, що останні події в Ізраїлі повʼязані з провалом політики США на Близькому Сході, оскільки Вашингтон не був "стурбований пошуком компромісів для обох сторін" і не врахував "корінних інтересів палестинського народу". За словами Путіна, російська позиція полягає в тому, що "збитки цивільному населенню мають бути мінімізовані й зведені до нуля", і влада Росії "закликає до цього всі сторони конфлікту".

Додамо, як повідомляв Центр національного спротиву, частина бойовиків ПВК Вагнер, які вибули з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені в підготовці та передачі бойового досвіду бойовикам ХАМАС. Ключовими напрямами підготовки палестинських терористів стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу. Лише росіяни, серед союзників ХАМАСу, мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога, наголосили у Центрі. Саме його вагнерівці  й передавали бойовикам ХАМАСу під час навчань в країнах Африки. 

Хто визнав ХАМАС терористичною організацією

ХАМАС офіційно визнаний терористичною організацією владою Ізраїля, Канади, США, Великої Британії, країнами Європейського Союзу та Японією. Він також заборонений в Йорданії та Єгипті. Австралія терористичним визнає тільки військове крило ХАМАС. Зазначимо, що у грудні 2014 року Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення руху ХАМАС зі списку терористичних організацій.

 ХАМАС напав на Ізраїль

Фото: Getty Images

На тлі війни в Ізраїлі президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія – одна з тих країн, яка стоїть за підтримкою дій терористичного угрупування ХАМАС. Разом з тим Україна досі не визнала палестинських бойовиків терористами. Напередодні представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський припустив, що нардепи можуть розглянути це. "Ми зараз боремося з потужним ворогом і для нас важливо не набути додаткових складнощів і ворогів", – сказав народний депутат в ефірі "Радіо Свобода". 

А голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко наголосив, що Україна має визнати ХАМАС терористичною організацією. До речі, ще у травні 2021 року у Раді зареєстрували відповідний проєкт постанови. Як зазначив Мережко, перед ухваленням документа потрібно проконсультуватися з МЗС та компетентними органами, щоб пропрацювати всі аспекти. 

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