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Денис Прокопенко: Сьогодні повернули з полону одного важкохворого азовця - в російських застінках ще 849

Євген Козярін
15 січня, 2025 середа
22:08
Війна з Росією Денис Прокопенко (Редіс)

Під час сьогоднішнього обміну з російського полону вдалося повернути одного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", ще 849 перебувають в полоні

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Про це у Facebook написав командир Азову, підполковник Денис "Редіс" Прокопенко.

"Обмін пройшов за окремим форматом взаємної репатріації важкохворих полонених. Саме вони мають бути першочергово повернені згідно з Третьою Женевською конвенцією. Після важкої 86-денної оборони Маріуполя та тривалого часу у пекельному російському полоні наш боєць нарешті зможе побачити своїх рідних", - заявив він.

 Редіс подякував йому за мужність та стійкість. 

"Росіяни регулярно вчиняють воєнні злочини, розстрілюючи українських військовополонених, та утримуючи їх в жахливих умовах. Катування, знущання, голод, відсутність медичної допомоги. Боєць, який повернувся сьогодні, у вкрай важкому стані. У нього важка форма відкритого туберкульозу", - зауважив Прокопенко.

Він наголосив, що бригада регулярно бере у полон військовослужбовців ворога. 

"Так, ми неухильно дотримуємось законів та звичаїв війни. Але навіть якби їх не існувало, у нас є військова честь та відповідальність за наших полонених побратимів. Кожен боєць бригади знає, що у російських тюрмах на визволення чекають українські воїни, серед яких 849 бійців "Азову", а єдиний на сьогодні дієвий спосіб їхнього повернення додому - обміни", - зазначив Прокопенко.

Редіс додав: "Нас відрізняють від нашого ворога безліч речей. Втім, ледь не основною відмінністю є ставлення до життя свого особового складу"

"Я вдячний кожному українському військовослужбовцю, який, ризикуючи життям, поповнює обмінний фонд. Завдяки вам наш боєць сьогодні зміг повернутись додому. Дякую Президенту України, представникам МВС, СБУ, ГУР та "Асоціації родин захисників Азовсталі", а також країнам, які систематично сприяють процесу обмінів. Обміни військовополонених це завжди результат спільної та злагодженої роботи на всіх можливих рівнях. Продовжуємо щоденно працювати над поверненням кожного нашого побратима додому", - підсумував командир.

 

Теги:
Маріуполь
обмін полоненими
Військові новини
Азовсталь
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