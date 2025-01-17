РФ запустила по Україні дрони ввечері 17 січня

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

О 19:32 в ПС повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА у Сумська та Харківська областях.

Згодом ворожі дрони продовжили свій шлях, рухаючись у південно-західному напрямку.

Станом на 19:43 БПЛА зафіксували в Полтавській області.

"Ворожий ударний БПЛА на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний", - заявили в ПС о 19:47.

О 20:11 в Повітряних силах заявили про нові групи ворожих ударних БПЛА на північному заході Харківщини, курс - південний.

Станом на 20:19 під загрозою опинилась Дніпропетровська область.

О 20:36 про загрозу застосування безпілотників повідомили в Черкаському районі, Черкаської області.

"Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожий ударний БПЛА з північного сходу. Перебувайте в укриттях", - попередили в ПС о 20:44.

Водночас у Повітряних силах зафіксували нові групи ворожих ударних БПЛА на північному заході Харківщини, курс - південний/південно-західний.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БПЛА станом на 20:51:

БПЛА на північному заході і на півдні Харківщини, курс - південно-західний/південний;

БПЛА на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний;

БПЛА на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний;

БПЛА на сході Черкащини, курс - південно-західний;

БПЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.

О 20:59 у ПС повідомили про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників у Донецькій області.

О 21:07 на Полтавщині зафіксували ворожий ударний БПЛА, який рухався з північного сходу.

Станом на 21:10 під загрозою Кіровоградська область та Звенигородський район Черкаської області.

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