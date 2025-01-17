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Головна Економіка "Зимова єПідтримка": українці отримають ще 3,3 млрд грн протягом 17-19 січня

"Зимова єПідтримка": українці отримають ще 3,3 млрд грн протягом 17-19 січня

Дар'я Куркіна
17 січня, 2025 п'ятниця
19:09
Економіка гроші

Українці, які подавали заявки з 12 грудня по 14 січня за програмою "Зимова єПідтримка", отримають кошти протягом 17-19 січня. Загальна сума становить 3,3 млрд грн

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Ще понад 3,3 млрд гривень отримають українці за програмою "Зимова єПідтримка" протягом 17-19 січня. Цього разу уряд виплатить кошти тим, хто подав заявки через застосунок Дія з 12 грудня по 14 січня, а це 3 млн 344 тис. людей", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що серед виплат майже 700 тис. грн - на дітей.

У відомстві підкреслюють, що таким чином понад 9,7 млн українців, які подали заявки через застосунок "Дія" за весь термін дії програми, отримають по 1 тис. грн допомоги. 2,4 млн виплат припадають на дітей.

Водночас через Укрпошту допомогу отримали 1,2 млн громадян.

Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого через Дію, Укрпошту й відділення банків-партнерів.

"Сумарно, разом із попередніми виплатами, майже 11 мільйонів українців отримають кошти за заявками, поданими через Дію, та в Укрпошті. Програма стала однією із найпопулярніших сервісів за весь час існування сервісу Дія", - додала перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

  • Станом на 16 січня, послугою "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату 1 тис. грн, в Дії скористалося вже понад 10 мільйонів українців.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Укрпошта
Дія
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