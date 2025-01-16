У Дії заяви на "Зимову єПідтримку" подали понад 10 млн українців

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, за півтора місяця роботи програми українці подали 10 022 143 заяви в Дії, з них майже 2,5 млн - дітям.

"Якщо ви досі не подали заяву про отримання тисячі від держави, то саме час. Програма працюватиме до 28 лютого. Зимова єПідтримка в Дії - найшвидша послуга з отримання коштів у світі. Два кліки - і ви подали заяву. Усе технологічно, швидко й просто", - додав Федоров.