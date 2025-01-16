У Дії заяви на "Зимову єПідтримку" подали понад 10 млн українців
Станом на четвер, 16 січня, послугою "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату 1 тис. грн, в Дії скористалося вже понад 10 мільйонів українців
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, за півтора місяця роботи програми українці подали 10 022 143 заяви в Дії, з них майже 2,5 млн - дітям.
"Якщо ви досі не подали заяву про отримання тисячі від держави, то саме час. Програма працюватиме до 28 лютого. Зимова єПідтримка в Дії - найшвидша послуга з отримання коштів у світі. Два кліки - і ви подали заяву. Усе технологічно, швидко й просто", - додав Федоров.
- 13 січня уряд України спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".
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