Уряд спрямував на програму "Зимова єПідтримка" додаткові 5 млрд грн
У понеділок, 13 січня, уряд України спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка"
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що таким чином усі подані українцями заявки на допомогу за програмою будуть виконані, люди отримають кошти та зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги.
Крім того, за словами Шмигаля, уряд вдосконалив механізм виплати коштів для людей старше 60 років, людей з інвалідністю І та II груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою 1000 грн через Укрпошту.
"Врегулювали алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму "Зимова єПідтримка". Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців", - повідомив прем'єр.
- Станом на 8 січня послугою "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату 1 тис. грн, в Дії скористалося вже 9 328 370 українців. Ще два мільйони отримують допомогу через Укрпошту.
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