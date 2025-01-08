Зимовою єПідтримкою в Дії скористалися понад 9 млн українців
Послугою "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату 1 тис. грн, в Дії скористалося вже 9 328 370 українців. Ще два мільйони отримують допомогу через Укрпошту
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він зазначив, що "Зимова єПідтримка" за кількістю заяв перевершила всі попередні програми підтримки в Дії.
"Зимова єПідтримка в Дії - найшвидша послуга з отримання коштів у світі. Два кліки - і ви подали заяву. Усе технологічно, швидко й просто", - написав Федоров.
Він додав, що отримати виплату за програмою можна до кінця лютого. Гроші можна витрати на благодійність, спорт, оплату мобільного звʼязку, поштових послуг, а також купити українські ліки, оплатити комуналку, освітні, медичні, юридичні послуги та інше.
Зимова єПідтримка: що відомо
25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.
Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.
Програма стартувала 1 грудня. Станом на 24 грудня 10,3 млн українців подали заявки на допомогу через Дію, а станом на 8 січня виплати отримали понад 8 мільйонів українців.
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