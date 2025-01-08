Зимовою єПідтримкою в Дії скористалися понад 9 млн українців

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що "Зимова єПідтримка" за кількістю заяв перевершила всі попередні програми підтримки в Дії.

"Зимова єПідтримка в Дії - найшвидша послуга з отримання коштів у світі. Два кліки - і ви подали заяву. Усе технологічно, швидко й просто", - написав Федоров.

Він додав, що отримати виплату за програмою можна до кінця лютого. Гроші можна витрати на благодійність, спорт, оплату мобільного звʼязку, поштових послуг, а також купити українські ліки, оплатити комуналку, освітні, медичні, юридичні послуги та інше.

Зимова єПідтримка: що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

Програма стартувала 1 грудня. Станом на 24 грудня 10,3 млн українців подали заявки на допомогу через Дію, а станом на 8 січня виплати отримали понад 8 мільйонів українців.

