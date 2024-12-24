"Тисяча Зеленського": 10,3 млн українців подали заявки на допомогу, понад 5 млн уже її отримали

Про це на засіданні уряду 24 грудня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, понад 5 млн уже отримали цю допомогу від держави.

Цього місяця також розпочалися виплати за програмою "Тепла зима", в межах якої майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. На це держава спрямувала 3,8 млрд грн. Передусім програма розрахована на дітей із родин переселенців, сім’ї, де є люди з інвалідністю, дітей із малозабезпечених родин, уточнив Шмигаль.

Також він відзначив попит на отримання коштів за програмою єКнига. На отримання 908 грн на купівлю книжок зареєструвалися вже понад 30 тис. 18-річних українців.

"Понад 15 мереж книжкових крамниць є партнерами програми. Це сприятиме книговидавництву та поширенню культури читання серед молоді", - наголосив очільник уряду.

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

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