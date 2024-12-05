В Україні запускають програму єКнига: хто та як може отримати 908 грн на книжки

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Так, громадяни України, які у 2024 році досягли 18-річного віку, можуть протягом року з дати народження отримати від держави 908 гривень на книжки. Ці кошти можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Як отримати гроші

Подати заявку на отримання коштів можна через застосунок "Дія". Там треба буде обрати послугу "єКнига", а потім перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку "єКнига" в одному з банків України.

Якщо заявку схвалять, гроші зарахують на картку, використати їх потрібно буде протягом 3 місяців.

Програму фінансують із державного бюджету.

Які книжки можна купувати

У відомстві зазначили, що купувати книжки можна лише українською мовою, у книгарнях, які беруть участь у програмі. Перелік книгарень буде опубліковано на сайтах "Дія" та Українського інституту книги.

Оплатити придбання книг карткою "єКнига" можна у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки "єКнига" на сайті книгарні.