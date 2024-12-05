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Головна Культура В Україні запускають програму єКнига: хто та як може отримати 908 грн на книжки

В Україні запускають програму єКнига: хто та як може отримати 908 грн на книжки

Юлія Юліна
5 грудня, 2024 четвер
18:33
Культура книжки

Мінкульт спільно з Мінцифрою та Українським інститутом книги запускають програму єКнига, яка має стимулювати читацьку активність і підтримати видавничу галузь

Зміст

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Так, громадяни України, які у 2024 році досягли 18-річного віку, можуть протягом року з дати народження отримати від держави 908 гривень на книжки. Ці кошти можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Як отримати гроші

Подати заявку на отримання коштів можна через застосунок "Дія". Там треба буде обрати послугу "єКнига", а потім перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку "єКнига" в одному з банків України. 

Якщо заявку схвалять, гроші зарахують на картку, використати їх потрібно буде протягом 3 місяців.

Програму фінансують із державного бюджету.

Які книжки можна купувати

У відомстві зазначили, що купувати книжки можна лише українською мовою, у книгарнях, які беруть участь у програмі. Перелік книгарень буде опубліковано на сайтах "Дія" та Українського інституту книги.

Оплатити придбання книг карткою "єКнига" можна у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки "єКнига" на сайті книгарні.

  • У січні 2023 року письменники й видавці звернулися до влади з проханням запровадити сертифікати на книжки в Україні.
  • Верховна Рада України на засіданні 8 листопада 2023 року ухвалила закон про субсидії для книгарень на оренду приміщень і надання сертифікатів на придбання книжок.
  • Президент Володимир Зеленський 17 червня 2024 року підписав закон, який передбачає надання сертифікатів на книжки 18-річним українцям.
  • 30 серпня Український інститут книги висловив сподівання, що програма єКнига стартує у вересні. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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