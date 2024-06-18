Українці отримають сертифікати на купівлю книжок: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський 17 червня підписав закон, який передбачає надання сертифікатів 18-річним українцям або батькам при народженні дитини на придбання книжок
Про це йдеться на сайті парламенту.
Як зазначила заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук, згідно із законом щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг цьогоріч українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в Дії на суму 908 грн на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки.
Така ж допомога надається при народженні дитини - одному з батьків або інших законних представників дитини протягом року з дня народження дитини
"Так, виділені гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя: і юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, і видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 - 2 млн примірників", - підкреслила Кравчук.
Після уточнень в законі також запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень.
Повідомляється, що всі виплати вже передбачені в бюджеті, тож додаткових витрат з державної казни не буде.
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