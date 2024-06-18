Українці отримають сертифікати на купівлю книжок: Зеленський підписав закон

Про це йдеться на сайті парламенту.

Як зазначила заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук, згідно із законом щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг цьогоріч українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в Дії на суму 908 грн на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки.

Така ж допомога надається при народженні дитини - одному з батьків або інших законних представників дитини протягом року з дня народження дитини

"Так, виділені гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя: і юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, і видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 - 2 млн примірників", - підкреслила Кравчук.

Після уточнень в законі також запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень.

Повідомляється, що всі виплати вже передбачені в бюджеті, тож додаткових витрат з державної казни не буде.