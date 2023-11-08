В Україні видаватимуть сертифікати на придбання книжок: хто може отримати

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Серед ініціаторів законопроєкту – нардепи Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Володимир В'ятрович.

Зокрема, документом передбачено субсидування для книгарень на оренду приміщень та надання сертифікатів на придбання книжок.

Сертифікати зможуть отримати:

18-річні українці;

батьки новонароджених дітей (з 1 січня після скасування воєнного стану).

У грошовому еквіваленті сертифікат становить 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на зараз - 805 грн 20 коп.)

Також буде можливість отримати такий сертифікат через Дію.

У вересні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні рекомендував парламенту підтримати за основу законопроєкт щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання сертифіката на придбання книг №9568.

У січні письменники й видавці звернулися до влади з проханням запровадити сертифікати на книжки в Україні.

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