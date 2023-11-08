В Україні видаватимуть сертифікати на придбання книжок: хто може отримати
Верховна Рада України на засіданні 8 листопада ухвалила закон про субсидії для книгарень на оренду приміщень і надання сертифікатів на придбання книжок
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Серед ініціаторів законопроєкту – нардепи Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Володимир В'ятрович.
Зокрема, документом передбачено субсидування для книгарень на оренду приміщень та надання сертифікатів на придбання книжок.
Сертифікати зможуть отримати:
- 18-річні українці;
- батьки новонароджених дітей (з 1 січня після скасування воєнного стану).
У грошовому еквіваленті сертифікат становить 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на зараз - 805 грн 20 коп.)
Також буде можливість отримати такий сертифікат через Дію.
У вересні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні рекомендував парламенту підтримати за основу законопроєкт щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання сертифіката на придбання книг №9568.
- У січні письменники й видавці звернулися до влади з проханням запровадити сертифікати на книжки в Україні.
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