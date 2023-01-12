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Письменники й видавці закликали владу забезпечити виконання "книжкових законів". В УІК запевняють, що готові це зробити за наявності фінансування

12 січня, 2023 четвер
20:04
Культура читання, книга

Письменники, видавці, а також громадські й політичні діячі виступили з відкритим зверненням, в якому вимагають від влади забезпечити виконання ухвалених у червні 2022 року законів про підтримку української книги 

Відповідне звернення опублікувала на своїй facebook-сторінці письменниця Оксана Забужко.

Ініціатори звернення наголошують, що невиконання законів про підтримку української книги загрожує національній безпеці, а війна України проти російських загарбників "є перш за все війною за нашу ідентичність".

Відтак вони вважають неприйнятним невиконання закону №2313-ІХ про книжкові сертифікати для дітей і субсидії для українських книгарень, про що днями заявив Український інститут книги. 

Представники книжкової спільноти нагадали, що так звані книжкові закони (закон №2313-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження" і №2309-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України") парламент ухвалив у червні 2022 року більш як 300 голосами. А їхня підтримка українським суспільством "стала важливим стимулом для розвитку книжкової галузі".

"Книжкова галузь повірила державі. І руйнувати цю довіру, не виконуючи  важливі закони замість того, щоб поширювати позитивний досвід на інші культурні індустрії – неприпустимо. Будь-які заяви, що задля економії коштів можна не виконувати закон, річна вартість якого становить менш ніж 0,02% видатків держбюджету, є щонайменше безвідповідальними. Українські книжки – це теж зброя у війні проти "русского міра", – наголошують у зверненні.

Представники книжкової спільноти, процитувавши Володимира Зеленського, який заявив: "Ми воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура – це і є держава, це і є наш народ", – закликали українську владу "підкріпити ці слова реальними діями і забезпечити виконання ухвалених у червні 2022 року книжкових законів". Зокрема, вони вимагають: 

  1. Дезавуювати заяву Українського інституту книги і запевнити українське суспільство, що Україна є правовою державою, а її закони – обов’язкові для виконання.
  2. Забезпечити фінансування передбачених законом №2313-ІХ субсидій для книгарень і книжкових сертифікатів для дітей за кошти державного бюджету та/або міжнародної допомоги на відновлення України.
  3. Кабінету Міністрів – без зволікань ухвалити всі підзаконні акти, необхідні для втілення закону №2313-ІХ.
  4. Президенту України – підписати закон №2309-ІХ, який не потребує ні копійки бюджетних видатків, але є важливим елементом інституційної підтримки книжкової галузі й захисту України від "русского міра".

У відповідь на звернення Український інститут книги заявив, що він "відповідально ставиться до своєї діяльності та підтримки книжкової спільноти" та готовий виконати закон. В УІК наголосили, що готувалися до цього: "у встановленому порядку й у встановлені терміни подали і відстоювали бюджетний запит, у якому були передбачені кошти на субсидії (86,3 млн грн) та сертифікати (671,7 млн грн). Але у прийнятому Верховною Радою бюджеті ці кошти затверджені не були попри всі наші зусилля".

"Підтверджуємо готовність УІК приступити до виконання закону 2313-ІХ з надання сертифікатів громадянам України та субсидій книгарням, щойно відповідні зміни будуть внесені до Закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік". Вважаємо закон 2313-ІХ надзвичайно важливим для стабілізації роботи галузі в воєнний час", – додали в УІК.

Передісторія

10 січня Український інститут книги опублікував на своєму сайті офіційну позицію щодо надання сертифікатів та субсидій на придбання книг громадянам України, передбаченого Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження" (набув чинності 10 липня 2022 року). Відповідно до закону, з 1 січня 2023 року мала б розпочатися реалізація Українським інститутом книги програми надання громадянам України щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг громадянам України:

  • при видачі свідоцтва про народження;
  • при отриманні громадянином України, який досяг 14-річного віку, паспорта громадянина України.

Сертифікат мали б видавати на суму, що становить 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На 2023 рік ця сума складає 833 грн. 

Також законом передбачено підтримку розповсюджувачів видавничої продукції шляхом надання державної субсидії для відшкодування витрат, здійснених розповсюджувачем книговидавничої продукції. Ця програма мала б стартувати у квітні 2023 року.

Зрештою в УІК зазначили, що "у період дії воєнного стану економіка України функціонує в умовах безпрецедентних викликів і наявні фінансові ресурси держави насамперед спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони і захисту безпеки населення". 

І додали, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" не було передбачені кошти на реалізацію цих програм. Тож "питання реалізації зазначених програм буде розглянуте урядом після закінчення чи скасування воєнного стану в Україні". 

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