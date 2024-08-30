Сертифікати на книжки можуть з'явитися в Дії уже у вересні

Про це повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

Програма єКнига передбачає видачу книжкових сертифікатів українцям протягом року після досягнення ними 18-річчя. Їхня приблизна вартість – 903 грн.

За словами Коваль, наразі УІК, Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство цифрової трансформації вже опрацювали Порядки надання державної допомоги на придбання книг і використання коштів. Також провели робочі зустрічі з представниками Дії та Ощадбанку для узгодження технічних питань.

"Книгорозвовсюджувачі активно наповнюють наш каталог "Книжки на ринку", щоб забезпечити покупцям можливість великого вибору книжок українських видавців. Зараз в ньому вже понад 35 тисяч назв", - написала очільниця УІК.

Після погодження нормативних документів з Мінфіном і Мін'юстом їх скерують до Кабміну, який видасть відповідну постанову.

Наразі Комітет гуманітарної та інформаційної політики відправив листа прем'єр-міністру з проханням пришвидшити цей процес.

"Сподіваюся, що у вересні почнемо. А тоді проситимемо всіх, хто любить і цінує українську книгу, долучитися до поширення інформації, щоб усі, кому належиться допомога, своєчасно зареєструвалися в Дії та попросили її призначити", – наголосила Коваль.