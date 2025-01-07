Зимова єПідтримка: виплати за програмою отримали понад 8 млн українців

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Маємо вже понад 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Понад 8 млн українців уже отримали цю підтримку", - йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль розповів, що у січні стартує виплата Вчительської доплати: учителі щомісячно отримуватимуть додаткову тисячу до зарплати. З вересня суму доплати планують збільшити до двох тисяч.

"Так само цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час", - додав Шмигаль.