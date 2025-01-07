Зимова єПідтримка: виплати за програмою отримали понад 8 млн українців
Станом на вівторок, 7 січня, виплати за програмою "Зимова єПідтримка" отримали понад 8 мільйонів українців
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Маємо вже понад 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Понад 8 млн українців уже отримали цю підтримку", - йдеться у повідомленні.
Також Шмигаль розповів, що у січні стартує виплата Вчительської доплати: учителі щомісячно отримуватимуть додаткову тисячу до зарплати. З вересня суму доплати планують збільшити до двох тисяч.
"Так само цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час", - додав Шмигаль.
- 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
- Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.
- Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.
- Програма стартувала 1 грудня. Станом на 24 грудня 10,3 млн українців подали заявки на допомогу через Дію, понад 5 млн уже її отримали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.13 Купівля 42.13Продаж 42.73
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.5
- Актуальне
- Важливе