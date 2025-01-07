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Зимова єПідтримка: виплати за програмою отримали понад 8 млн українців

Ольга Бабишена
7 січня, 2025 вiвторок
15:47
Суспільство Тисяча гривень

Станом на вівторок, 7 січня, виплати за програмою "Зимова єПідтримка" отримали понад 8 мільйонів українців

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

"Маємо вже понад 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Понад 8 млн українців уже отримали цю підтримку", - йдеться у повідомленні. 

Також Шмигаль розповів, що у січні стартує виплата Вчительської доплати: учителі щомісячно отримуватимуть додаткову тисячу до зарплати. З вересня суму доплати планують збільшити до двох тисяч.

"Так само цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час", - додав Шмигаль. 

  • 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
  • Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.
  • Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.
  • Програма стартувала 1 грудня. Станом на 24 грудня 10,3 млн українців подали заявки на допомогу через Дію, понад 5 млн уже її отримали.
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Україна
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