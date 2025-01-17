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Сили ППО збили 33 із 50 ворожих дронів, 10 безпілотників локаційно втрачені

Катерина Ганжа
17 січня, 2025 п'ятниця
09:39
Війна з Росією ППО

У ніч на 17 січня російська окупаційна армія запустила по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М", а також 50 безпілотників. Оборонцям українського неба вдалося знищити 50 ворожих дронів

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснив пуски балістичних ракет "Іскандер-М" із Ростовської області, а ударні БПЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що 9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще 1 БПЛА вийшов із повітряного простору України в напрямку Румунії.

  • Увечері четверга, 16 січня, Росія запустила на територію України ударні безпілотники. На Київщині постраждала дитина, на Одещині є пошкодження. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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