Сили ППО збили 33 із 50 ворожих дронів, 10 безпілотників локаційно втрачені
У ніч на 17 січня російська окупаційна армія запустила по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М", а також 50 безпілотників. Оборонцям українського неба вдалося знищити 50 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог здійснив пуски балістичних ракет "Іскандер-М" із Ростовської області, а ударні БПЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах додали, що 9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще 1 БПЛА вийшов із повітряного простору України в напрямку Румунії.
- Увечері четверга, 16 січня, Росія запустила на територію України ударні безпілотники. На Київщині постраждала дитина, на Одещині є пошкодження.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.1 Купівля 42.1Продаж 42.68
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе