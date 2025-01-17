Сили ППО збили 33 із 50 ворожих дронів, 10 безпілотників локаційно втрачені

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснив пуски балістичних ракет "Іскандер-М" із Ростовської області, а ударні БПЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що 9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще 1 БПЛА вийшов із повітряного простору України в напрямку Румунії.