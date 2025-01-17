До Києва прибула міністерка закордонних справ Словенії Файон
До Києва в п'ятницю, 17 січня, прибула очільниця МЗС Словенії Таня Файон на міністерську зустріч з представниками країн Південно-Східної Європи
Про це повідомило МЗС Словенії у соціальній мережі Х.
У відомстві зазначила, що Таня Файон прибула на запрошення українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
Під час свого візиту вона візьме участь у міністерській зустрічі Україна – Південно-Східна Європа. Разом з колегами вони обговорять подальшу підтримку України, відновлення країни та пошук шляхів до миру.
- Президент Володимир Зеленський 16 січня в Києві зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом та обговорив ключові напрями майбутнього співробітництва між державами.
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