До Києва прибула міністерка закордонних справ Словенії Файон

Про це повідомило МЗС Словенії у соціальній мережі Х.

У відомстві зазначила, що Таня Файон прибула на запрошення українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Під час свого візиту вона візьме участь у міністерській зустрічі Україна – Південно-Східна Європа. Разом з колегами вони обговорять подальшу підтримку України, відновлення країни та пошук шляхів до миру.

Ministrica @tfajon se na povabilo ???????? zunanjega ministra Andrija Sibihe v Kijevu udeležuje ministrskega srečanja Ukrajina ???????? - Jugovzhodna Evropa. S kolegi bodo govorili o nadaljnji podpori Ukrajini, obnovi države & iskanju rešitve za mir. pic.twitter.com/Idt4CZxKGP — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) January 17, 2025