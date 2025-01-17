Розкрадання коштів Укрзалізниці: нардепа підозрюють у співорганізації злочинної групи

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Правоохоронці не називають імені депутата, але в Центрі протидії корупції зазначили, що йдеться про Віктора Бондаря, який наразі представляє округ у Хмельницькій області. За даними ЦПК, до 2014 року нардеп входив до фракції Партії регіонів.

За даними слідства, Бондар разом зі спільником-підприємцем розробили схему, яка передбачала постачання продукції Укрзалізниця за завищеними цінами. Для цього вони нібито вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої зокрема входила посадова особа УЗ.

"Діючи як своєрідний "бек-офіс" товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях", – йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що в результаті протягом 2021-2022 роках у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли підконтрольні підприємцю компанії. Під час тендерів за сприяння посадовців Укрзалізниця ці компанії начебто узгоджували свої дії та в різний спосіб завищували очікувану вартість продукції.

Унаслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, додали в НАБУ.

Дії Бондара кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. В НАБУ зазначили, що раніше у справі щодо діяльності згаданих організованих груп про підозру у розкраданні 94,8 млн грн на трансформаторах під час війни повідомили 7 особам.

Подробиці оборудки з трансформаторами для Укрзалізниці

У квітні 2024 року НАБУ і САП викрили організовану групу, яку очолював ексрадник заступника керівника Офісу президента України, тодішній співробітник Служби безпеки України Артем Шило. Тоді фігурантам справи оголосили підозру в заволодінні 94,8 млн грн АТ "Укрзалізниця". За даними слідства, організовану групу створили у 2021 році, її метою був контроль за коштами Укрзалізниці.

Упродовж червня – грудня 2022 року керівник угруповання через підконтрольних службових осіб Укрзалізниці забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання відбувалося за завищеною вартістю, товар закуповували через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з Росії, та перепродавали Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною.

Суд наклав арешт на 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці, а також на нерухоме й рухоме майно підозрюваних.

На початку 2025-го екстрадували одну з учасниць організованої групи, викритої на заволодінні коштів АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі силових трансформаторів упродовж 2022-2024 років.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.