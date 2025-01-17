Розкрадання коштів Укрзалізниці: нардепа підозрюють у співорганізації злочинної групи
НАБУ і САП оголосили підозру народному депутату Віктору Бондарю, який нібито був співкерівником групи, викритої на заволодінні коштами Укрзалізниця під час закупівлі кабельно-провідникової продукції
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Правоохоронці не називають імені депутата, але в Центрі протидії корупції зазначили, що йдеться про Віктора Бондаря, який наразі представляє округ у Хмельницькій області. За даними ЦПК, до 2014 року нардеп входив до фракції Партії регіонів.
За даними слідства, Бондар разом зі спільником-підприємцем розробили схему, яка передбачала постачання продукції Укрзалізниця за завищеними цінами. Для цього вони нібито вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої зокрема входила посадова особа УЗ.
"Діючи як своєрідний "бек-офіс" товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях", – йдеться в повідомленні.
У НАБУ зазначили, що в результаті протягом 2021-2022 роках у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли підконтрольні підприємцю компанії. Під час тендерів за сприяння посадовців Укрзалізниця ці компанії начебто узгоджували свої дії та в різний спосіб завищували очікувану вартість продукції.
Унаслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, додали в НАБУ.
Дії Бондара кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. В НАБУ зазначили, що раніше у справі щодо діяльності згаданих організованих груп про підозру у розкраданні 94,8 млн грн на трансформаторах під час війни повідомили 7 особам.
Подробиці оборудки з трансформаторами для Укрзалізниці
У квітні 2024 року НАБУ і САП викрили організовану групу, яку очолював ексрадник заступника керівника Офісу президента України, тодішній співробітник Служби безпеки України Артем Шило. Тоді фігурантам справи оголосили підозру в заволодінні 94,8 млн грн АТ "Укрзалізниця". За даними слідства, організовану групу створили у 2021 році, її метою був контроль за коштами Укрзалізниці.
Упродовж червня – грудня 2022 року керівник угруповання через підконтрольних службових осіб Укрзалізниці забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання відбувалося за завищеною вартістю, товар закуповували через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з Росії, та перепродавали Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною.
Суд наклав арешт на 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці, а також на нерухоме й рухоме майно підозрюваних.
На початку 2025-го екстрадували одну з учасниць організованої групи, викритої на заволодінні коштів АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі силових трансформаторів упродовж 2022-2024 років.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.09 Купівля 42.09Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.28Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе