Заволоділи 94,8 млн грн Укрзалізниці: викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом
НАБУ та САП викрили організовану групу за підозрою у заволодінні 94,8 млн грн Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів: її очолював колишній радник Офісу президента Артем Шило
Про це інформує САП.
"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили організовану групу, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, організовану групу створили 2021 року для контролю за фінансами Укрзалізниці. Впродовж червня-грудня 2022 року через підконтрольних службових осіб керівник групи забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів: це відбувалося за завищеною вартістю. Пропозиції інших учасників закупівлі відхилили завдяки листу "Щодо загроз державній безпеці".
"При цьому керівник організованої групи умисно проігнорував громадянство контролера компанії, яка "виграла" тендер, та його зв’язки з РФ. Встановлено, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину", - розповіли в САП.
Наразі затримали лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. За інформацією Наших Грошей та Економічної правди, одним із затриманих є Артем Шило - ексочільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ і колишній позаштатний радник Офісу президента.
"Попередня правова кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України", - додали в САП.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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