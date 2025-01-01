З Болгарії в Україну екстрадували підозрювану в справі про розкрадання 94,8 млн грн Укрзалізниці

Про це повідомили в пресслужбі САП і НАБУ.

Як зазначають у НАБУ, йдеться про керівницю товариства, яке незаконно перемогло в тендері на постачання Укрзалізниці трансформаторів за штучно завищеними цінами. Від моменту викриття цієї оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала в міжнародному розшуку.

Восени 2024 року підозрювану затримали в Болгарії за сприяння місцевих компетентних органів, а згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача жінки співробітникам НАБУ відбулася на польсько-українському кордоні, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг – Зосін" Волинської області.

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене з прокурором САП, і застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн.

Подробиці оборудки з трансформаторами для Укрзалізниці

У квітні 2024 року НАБУ і САП викрили організовану групу, яку очолював ексрадник заступника керівника Офісу президента України, тодішній співробітник Служби безпеки України Артем Шило. Тоді 10 фігурантам справи оголосили підозру в заволодінні 94,8 млн грн АТ "Укрзалізниця". Викриття відбулося 12 квітня. А 4 квітня ексраднику Офісу президента Артему Шилу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у справі про розкрадання 94,8 млн грн Укрзалізниці. Заставу у розмірі 30 млн грн внесли того ж дня

За даними слідства, організовану групу створили у 2021 році, її метою був контроль за коштами АТ "Укрзалізниця".

Упродовж червня – грудня 2022 року керівник угруповання через підконтрольних службових осіб Укрзалізниці забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання відбувалося за завищеною вартістю, товар закуповували через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з Росії, та перепродавали Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною. У підсумку Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Суд наклав арешт на 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці, а також на нерухоме й рухоме майно підозрюваних. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.