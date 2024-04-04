Заволодіння 94,8 млн грн Укрзалізниці: ексраднику ОП Шилу обрали запобіжний захід
Колишньому раднику Офісу президента Артему Шилу обрали запобіжний захід у справі про розкрадання 94,8 млн грн Укрзалізниці
Про це інформує hromadske, посилаючись на судове засідання.
Вказано, що Вищий антикорупційний суд обрав Шилу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, до 31 травня, з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн грн. Якщо ексрадник ОП внесе заставу, то на нього покладуть відповідні процесуальні обов'язки.
"Під час судового засідання сторона захисту стверджувала, що ексрадника ОП хотіли взяти на поруки два бойові офіцери, які отримали звання Героя України після початку повномасштабного вторгнення. На суд вони не з'явились, бо виконують бойові завдання", - йдеться у повідомленні.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 квітня НАБУ та САП оголосили підозру членам організованої групи, яка налагодила схему наживи на трансформаторах і завдала Укрзалізниці збитків на суму 94,8 млн грн. Схему викрили 2 квітня.
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