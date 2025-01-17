В Армія+ з'явились рапорти на приймання і здавання посади та відпустку у звʼязку з вагітністю
У застосунок "Армія+" додали три нові рапорти: на приймання та здавання посади, а також на відпустку у зв'язку з вагітністю
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Приймання і здавання посади військові підтверджують відповідними рапортами. Разом з ними може знадобитись акт приймання-здавання посади, який також можна заповнити й прикріпити в застосунок.
У відомстві зазначили, що ці рапорти є одними із 20 найпопулярніших у війську. Проте раніше їх оформлення могло займати чимало часу, бо для подання треба їхати у діловодство.
"Переносимо всі формальності, які треба писати від руки, в електронний формат. Бережемо цінний час військових і витягуємо з нього усього кілька хвилин на заповнення онлайн-рапорту, а не кілька годин на листи А4", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Також у застосунку розширили можливості для швидкого запиту на відпустку. Так, завдяки новому рапорту її можна отримати у зв'язку із вагітністю та пологами. У такій відпустці дається 126 днів – 70 до пологів і 56 після. Відпустку можна продовжити ще на 14 днів, якщо народилося 2 дітей або більше. Всі виплати зберігаються.
Катерина Черногоренко додала, що у майбутньому планують додати рапорти на всі підстави, які дають право на відпустку захисникам і захисницям.
- Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що вже в січні цього року у застосунку "Резерв+" будуть доступні електронні скерування на ВЛК.
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