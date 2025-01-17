В Армія+ з'явились рапорти на приймання і здавання посади та відпустку у звʼязку з вагітністю

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Приймання і здавання посади військові підтверджують відповідними рапортами. Разом з ними може знадобитись акт приймання-здавання посади, який також можна заповнити й прикріпити в застосунок.

У відомстві зазначили, що ці рапорти є одними із 20 найпопулярніших у війську. Проте раніше їх оформлення могло займати чимало часу, бо для подання треба їхати у діловодство.

"Переносимо всі формальності, які треба писати від руки, в електронний формат. Бережемо цінний час військових і витягуємо з нього усього кілька хвилин на заповнення онлайн-рапорту, а не кілька годин на листи А4", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також у застосунку розширили можливості для швидкого запиту на відпустку. Так, завдяки новому рапорту її можна отримати у зв'язку із вагітністю та пологами. У такій відпустці дається 126 днів – 70 до пологів і 56 після. Відпустку можна продовжити ще на 14 днів, якщо народилося 2 дітей або більше. Всі виплати зберігаються.

Катерина Черногоренко додала, що у майбутньому планують додати рапорти на всі підстави, які дають право на відпустку захисникам і захисницям.