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В Армія+ з'явились рапорти на приймання і здавання посади та відпустку у звʼязку з вагітністю

Юлія Лаврук
17 січня, 2025 п'ятниця
19:38
Технології

У застосунок "Армія+" додали три нові рапорти: на приймання та здавання посади, а також на відпустку у зв'язку з вагітністю

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Приймання і здавання посади військові підтверджують відповідними рапортами. Разом з ними може знадобитись акт приймання-здавання посади, який також можна заповнити й прикріпити в застосунок. 

У відомстві зазначили, що ці рапорти є одними із 20 найпопулярніших  у війську. Проте раніше їх оформлення могло займати чимало часу, бо для подання треба їхати у діловодство. 

"Переносимо всі формальності, які треба писати від руки, в електронний формат. Бережемо цінний час військових і витягуємо з нього усього кілька хвилин на заповнення онлайн-рапорту, а не кілька годин на листи А4", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також у застосунку розширили можливості для швидкого запиту на відпустку. Так, завдяки новому рапорту її можна отримати у зв'язку із вагітністю та пологами. У такій відпустці дається 126 днів – 70  до пологів і 56 після. Відпустку можна продовжити ще на 14 днів, якщо народилося 2 дітей або більше. Всі виплати зберігаються.

Катерина Черногоренко додала, що у майбутньому планують додати рапорти на всі підстави, які дають право на відпустку захисникам і захисницям. 

  • Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що вже в січні цього року у застосунку "Резерв+" будуть доступні електронні скерування на ВЛК.
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
військові
Військові новини
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