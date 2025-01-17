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Голлівуд прощається з Девідом Лінчем: чим запам'ятався режисер сюрреалістичного кіно

Дар'я Тарасова
17 січня, 2025 п'ятниця
16:50
Культура Девід Лінч

Не доживши кілька днів до свого 79-річчя, 16 січня помер видатний режисер, художник та музикант Девід Лінч. Еспресо розповідає, чому його творчий спадок вважають унікальним

Зміст

Поєднання "сюрреалістичних або зловісних елементів з буденністю" у творчості Лінча

Девід Лінч

Девід Лінч, фото: gettyimages

Девіда Лінча справедливо називають культовим та видатним режисером. Його роботи одночасно заворожують та лякають, досліджують підсвідоме, де реальність і ілюзія переплітаються. Фільми Лінча сповнені символізму, контрастів, а разом з тим - любовʼю до звичайних, навіть банальних речей. Його стиль настільки багатошаровий та настільки важко піддається опису, що Оксфордський словник ввів для нього окреме слово - Lynchian, що означає поєднання "сюрреалістичних або зловісних елементів з буденністю".

Девіда Лінча, найбільш відомого як режисера серіалу "Твін Пікс", фільмів "Синій оксамит", "Людина-слон", "Дюна", "Малголленд Драйв", називають також кінохудожником. І справді першою пристрастю митця був живопис. Побутує навіть міф, начебто Лінч зацікавився кінематографом, коли вирішив подивитися, як би рухалися картини. На його кінотворчість вплинули сюрреалістичні, сповнені тривоги й психологічного дискомфорту образи Френсіса Бекона, меланхолійні пейзажі Едварда Хоппера, сюрреалістичні картини Рене Маґрітта, спотворення реальності й символізм Сальвадора Далі, гротеск Отто Дікса і Джорджа Гросса.

кадр з фільму "Дюна"

кадр з фільму "Дюна", фото: gettyimages

Чотириразовий номінант на премію "Оскар" таки отримав почесну статуетку у 2019 році за внесок у кіномистецтво. Загалом на його рахунку понад 50 кінонагород.

Багатогранний характер, що вплинув на творчий підхід

"Я робив те, що стало шаблоном у моєму житті, і подумав: "Гаразд, мені варто поговорити з психіатром". Коли я увійшов до кімнати, я запитав його: "Як ви думаєте, чи може цей процес якимось чином зашкодити моїй творчості?", і він сказав: "Так, Девіде, я маю бути чесним: може". Я потиснув йому руку і пішов", - розповідає Девід Лінч у своїй книзі Catching the Big Fish: Meditation, Consciousness, and Creativity ("Спіймати велику рибу: медитація, свідомість і творчість").

Лінч був ексцентричним та інтуїтивним, глибоко досліджуючи підсвідомість. Він вірив, що ідеї народжуються в безмовній реальності, яку можна порівняти зі станом сну. Режисер був великим прихильником трансцендентальної медитації, наголошуючи, що саме завдяки цьому досягав творчої ясності. Ці ідеї знаходили відображення в його фільмах, схожих на сни - занурення в глибші шари розуму.

Тяжіючи до прихованого жаху, він створював роботи, сповнені тривогою, що поєднували жах і красу.

"Страх — це темрява, яку ми всі носимо із собою. Але якщо ти заглянеш у цю темряву, ти можеш знайти красу", - писав Лінч.

кадр з фільму "Eraserhead"

кадр з фільму "Eraserhead", фото: athenacinema

Разом тим, він любив іронію та гумор (зокрема чорний), що використовував для підсилення емоційного впливу своїх історій. Попри це Лінч у житті був дуже спокійним і доброзичливим. У кіноіндустрії його часто описують як людину з м'якими манерами, яка знаходить радість у простих речах.

Девід Лінч і його підтримка України

Режисер двічі відвідував Україну. Уперше - у 2009 році митець приїхав до Боярки, де разом з Олегом Скрипкою, EL Кравчуком, Олександром Педаном та іншими представниками шоубізнесу посадив перші дерева на території майбутнього парку.

Фото: oboz.ua

Фото: oboz.ua

Фото: oboz.ua

Фото: oboz.ua

У 2017 році Лінч знову завітав до України, щоб відкрити представництво свого благодійного фонду David Lynch Foundation. Фонд Лінча, який сам практикував трансцендентальну медитацію, просуває програму ментальної реабілітації населення, яке постраждало від війни.

Фото: "Прямий"

У 2020 році режисер заявляв, що хотів би ще раз відвідати нашу країну.

 

25 лютого 2022 року він підтримав український народ та засудив вторгнення Росії в Україну.

"Сьогодні я думав про українців та пісню Roads від Portishead. Якби я міг щось сказати Володимиру Путіну, то сказав би так: ми всі отримуємо до себе таке ставлення, як ставимося до інших людей. І є закон природи – складний і швидкий закон – якого не уникнути. Цей закон: що посієш, те й пожнеш. Зараз, Путіне, ви сієте смерть і руйнування. І це все на вас. Українці не напали на вашу країну. Ви пішли й атакували їхню країну", - заявив Лінч.

Кінодіячі Голлівуду прощаються з Лінчем

Девід Лінч вплинув на творчість і карʼєру багатьох видатних митців. Сьогодні їхні заяви сповнені болю і любові до режисера.

"Мені подобалися фільми Девіда. "Синій оксамит", "Малголленд Драйв" та "Людина-слон" визначили його як унікального, далекоглядного мрійника, який знімав фільми, що здавалися зробленими вручну", - заявив Стівен Спілберг, який зняв Лінча в його останній ролі у фільмі "Фабельмани" 2022 року. Лінч зіграв режисера Джона Форда.

"Це було сюрреалістично і здавалося сценою з одного з фільмів Девіда. Світу не вистачатиме такого оригінального та унікального голосу. Його фільми вже витримали випробування часом і так буде завжди", - додав Спілберг.

Кінорежисер Рон Говард назвав Лінча "доброзичливою людиною і безстрашним митцем, який слідував своєму серцю та душі та довів, що радикальні експерименти можуть створити незабутнє кіно".

Режисер Джеймс Ганн відзначив, що Лінч надихав багатьох у кіномистецтві, а режисерка Джейн Шенбрун порівняла його з Кафкою і Беконом.

"Він був першим, хто показав мені інший світ, прекрасний світ любові та небезпеки, який я відчувала, але ніколи не бачила поза снами", - написала Шенбрун.

"На мене вплинуло не лише його мистецтво – його мудрість, гумор та любов дали мені особливе почуття віри в себе, якого я ніколи раніше не мала. Кожна мить разом була сповнена присутністю, яку я рідко бачила чи знала. Ймовірно, тому що, так, він, здавалося, жив у зміненому світі, у тому, в якому я почуваюся неймовірно щасливою, будучи невеликою його частиною", - написала акторка Наомі Воттс.

Ніколас Кейдж, який зіграв головну роль у фільмі Лінча "Дикі серцем", сказав Deadline, що режисер був "єдиним генієм у кіно, одним із найвидатніших митців цього чи будь-якого часу".

"Він був сміливим, геніальним і дивовижним із радісним почуттям гумору. Мені ніколи не було так весело на знімальному майданчику, як працювати з Девідом Лінчем. Він завжди буде чистим золотом", - зазначив Кейдж.

Кайл Маклаклен, зірка фільмів Лінча "Дюна", "Синій оксамит", "Твін Пікс", написав, що вважав режисера найбільш справжньою живою людиною.

Блакитний оксамит

кадр з фільму "Блакитний оксамит", фото: gettyimages

"Його любов до мене і моя до нього виникли внаслідок космічної долі двох людей, які бачили одне в одному найкраще про себе. Я буду сумувати за ним більше, ніж може винести межа моєї мови і моє серце. Мій світ набагато повніший, тому що я його знав, і набагато порожніший тепер, коли його немає", - додав актор.

Президентка гільдії режисерів США Леслі Лінка Глаттер відзначила, що немає більш нікого такого, як Лінч.

"Він був провидцем у своїй суті – піднявши візуальну оповідь у кіно та на телебаченні на абсолютно новий рівень, надихнувши стільки режисерів ризикувати та бачити нові можливості", - додала Глаттер.

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