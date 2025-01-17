На Миколаївщині під час пожежі загинув 10-річний хлопчик
У селищі Березанка Миколаївського району вдень 17 січня в одному з будинків спалахнула пожежа, через яку загинув 10-річний хлопчик
Про це повідомляє ДСНС.
Там зазначили, що пожежа виникла в одній із квартир на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.
"У щільно задимленій кімнаті вогнеборці виявили тіло десятирічного хлопчика. Площа займання становила лише 2 кв. м. Вогонь знищив матрац... І забрав життя дитини", – розповіли рятувальники.
У ДСНС додали, що фахівці наразі встановлюють обставини трагедії.
- У середу ввечері, 15 січня, на Хмельниччині трапилась пожежа у багатоповерхівці. Постраждало двоє дітей віком 8 років та 3 місяці.
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