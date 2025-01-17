Адміністрація Байдена розсекретила інформацію про допомогу США Україні у розробці дронів нового покоління, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з повідомленням, значна частина американської допомоги українським військовим, включаючи мільярди доларів на ракети, системи протиповітряної оборони, танки, артилерію і навчання, була оголошена громадськості. Але інша підтримка значною мірою залишається в тіні.

Як стверджують американські високопосадовці, США виділили 1,5 млрд доларів для стимулювання виробництва дронів в Україні., які, за їхніми словами, революціонізують способи ведення війни.

Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, зазначив, що ця підтримка має "реальний стратегічний вплив" на війну.

"Ми бачили, як БПЛА стають все більш центральним елементом боротьби в Україні і будуть центральним елементом усіх майбутніх боїв" - підкреслив він.

Зокрема, у звіті йдеться про те, що США не тільки фінансували виробництво дронів, а й надавали технічну підтримку, а також направляли співробітників розвідки для допомоги в розробці безпілотних технологій.

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Директор ЦРУ Вільям Бернс наголосив, що розвідувальна підтримка дозволила Україні зміцнити свої оборонні можливості.

"Я думаю, що наша розвідувальна підтримка допомогла українцям захистити себе, - зауважив Бернс. - Не лише в обміні розвідданими, але й у підтримці деяких систем, які виявилися настільки ефективними".

За словами Саллівана, зусилля з використання безпілотників почалися після першого контрнаступу українців восени 2022 року. Згодом вони прискорилися під час підготовки до другого контрнаступу України у 2023 році.

Американські посадовці визнали, що контрнаступ 2023 року виявився менш успішним, частково через вдалі дії російських безпілотників, які націлювалися на надані західними країнами танки та бронетехніку.

Після цього США значно збільшили підтримку українських виробників безпілотників, спираючись на зусилля Києва, спрямовані на розвиток власної індустрії. Окрім фінансової допомоги, адміністрація Байдена працювала над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.

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Так, минулої осені Пентагон виділив 800 млн доларів на виробництво безпілотників в Україні, які були використані на закупівлю компонентів для безпілотників та фінансування виробників дронів. Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому у вересні президент Байден заявив, що ще 1,5 млрд доларів буде спрямовано на українську індустрію безпілотників.

За словами американських високопосадовців, ці інвестиції значно підвищили ефективність українських дронів: безпілотники знищили значну частину Чорноморського флоту Росії і допомогли стримати просування російських військ на сході України.

Салліван також зазначив, що досвід розбудови української промисловості безпілотників став "цінним уроком", який адміністрація Байдена планує врахувати у власних оборонних стратегічних ініціативах.