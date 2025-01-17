Під Бахмутом загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева
У п'ятницю, 17 січня, під Бахмутом на Донеччині загинула 24-річна доброволиця з Білорусі Марія Зайцева
Про це друзі полеглої повідомили виданню "Наша Ніва".
Після початку повномасштабного російського вторгнення Марія Зайцева приєдналась до українських військових.
Дівчина загинула в боях під Бахмутом, де воювала у складі 2-го інтернаціонального легіону. Вчора, 16 січня, їй виповнилося 24 роки, а сьогодні вранці вона померла.
У виданні зазначили, що Марію пам'ятаю по фото, яке було зроблено 9 серпня 2020 року в Мінську біля Стели. Тоді дівчину поранили світлошумовою гранатою. Марія Зайцева перенесла кілька операцій у Білорусі, а потім потрапила на лікування до Чехії.
- У боях за Україну загинув військовослужбовець з Латвії Едгар Платонов. Він воював проти російських окупантів у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ.
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