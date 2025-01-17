Зґвалтував двох дівчат на Херсонщині: до 12 років заочно засудили російського окупанта

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори довели, що у квітні 2022 року окупант проник на територію приватного будинку, де перебували цивільні люди, зокрема неповнолітня потерпіла.

Російський військовий, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусив дівчину залишити будинок, після чого вчинив щодо неї насильство.

До того ж він кілька разів протягом квітня та травня 2022 року відвідував інший будинок, де проживала ще одна потерпіла. Погрожуючи зброєю, під приводом допиту та огляду мобільного телефону на предмет співпраці з ЗСУ, він вивіз дівчину за межі населеного пункту.

За даними правоохоронців, там він здійснив постріл із пістолета біля її голови та, погрожуючи застосуванням зброї, зґвалтував дівчину.

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генпрокурора 24-річного росіянина, лейтенанта ФСБ, визнали винним за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Суд заочно засудив його до 12 років позбавлення волі.